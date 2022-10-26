Такую тенденцию установили российские СМИ. Для этого они проанализировали сервисы Google Trends и Yandex Wordstat, пишет 24 канал.

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Как изменились запросы россиян в Интернете

Так называемые "причины" полномасштабного нападения на Украину, которые называли российские власти, больше всего интересовали россиян только в первую неделю после 24 февраля. После этого случился резкий спад, а с мая "денацификация" и "демилитаризация" вообще уже никого не интересуют.

В частности, в феврале количество запросов с этими словами составляло миллион в месяц, а уже в сентябре – не больше 80 тысяч.

Возможно, это связано с тем, что от такой терминологии отказался президент России Владимир Путин. С 16 мая он больше ни разу не использовал слова "денацификация" и "демилитаризация".



Россиян больше не интересует "денацификация" / Фото росСМИ

Среди россиян возрос интерес к отступлению и ядерному удару. Первое слово россияне гуглили более 216 тысяч раз в сентябре, что в 6 раз больше 2 месяцев до этого. Количество запросов о ядерном ударе в сентябре превысило 182 тысячи.



Как изменился поиск россиян в "Яндексе" / Фото росСМИ

Вероятно, отступление стало больше интересовать россиян после того, как 21 сентября Путин объявил частичную мобилизацию. Ведь не все граждане государства-агрессора хотят гибнуть за безумные идеи своего президента. Кстати, как сдаться в плен ВСУ – читайте здесь.

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