На самом же деле Путин растерян, Курская операция показала его неспособность к принятию быстрых решений. Об этом 24 Каналу рассказал полковник армии Великобритании в отставке Гэмиш де Бреттон-Гордон, отметив, что скоро Кремль не будет иметь другого выбора, как сесть за стол переговоров.

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Переговоры или отречение от власти

Полковник армии Великобритании в отставке отметил, что сейчас Путин находится под давлением, который еще никогда не испытывал за все время правления. Российская пропаганда рассказывает, что он является блестящим военным стратегом, однако Курская операция показала, что это неправда. Российский диктатор является уязвимым и заявление о переговорах сделано для россиян, не для мира.

Путин осознает, что как только российский народ поймет, насколько он некомпетентен, его время пребывания у власти ограничится. Он может говорить, что россияне не пойдут на переговоры, впрочем у него может не быть другого выбора,

– отметил Бреттон-Гордон.

По его словам, действия украинцев под Курском является более важным маневром, чем мятеж Евгения Пригожина, который почти сверг путинский режим. Путин стоит на очень тонком льду, а в Москве с каждым днем становится все "жарче". Важно, чтобы Запад продолжал на него давить и помогал Украине.

Надеюсь, что украинские силы продолжат наступление, поскольку есть большая вероятность, что Путин вскоре будет вынужден вести переговоры или уйти из власти,

– подчеркнул полковник армии Великобритании в отставке.

Он добавил, что никто не вел боевые действия на территории России от Второй мировой войны. Россияне были уверены, что никто не сможет взять под контроль их территорию, их "священную землю". Однако это произошло, что привело к большому психологическому воздействию на российское общество, которое, до недавнего времени, полностью поддерживало Путина и Кремль.

Украина, по моему мнению, не будет наступать на Москву, это не нужно. Курская операция произвела настолько сильное впечатление на Россию, что то, что было сделано, должно быть достаточно, чтобы заставить сесть ее за стол переговоров. Это позволит Украине вернуть оккупированные территории в обмен на возможное возвращение России захваченных территорий за последние недели,

– отметил Бреттон-Гордон.