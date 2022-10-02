Глава областной военной администрации Максим Козицкий отметил, что Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА и профильные службы сделали все, что в наших силах, чтобы максимально защитить объекты, от которых зависит тепло- и электроснабжения в области.

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Как Львовщина подготовилась к отопительному сезону

Львовская ОВА и все районные военные администрации области утвердили Комплексный план прохождения осенне-зимнего периода. В документе предусмотрен алгоритм действий в случае повреждений объектов:

теплоэнергетики,

водоснабжения,

водоотвода,

электроснабжения,

газоснабжения.

Сделали также резерв труб разных диаметров, мобильных электростанций, бензиновых генераторов, дизтоплива и бензина. На теплоснабжающих предприятиях области в резервах есть котлы. Учреждения здравоохранения Львовщины, которые оказывают ургентную медицинскую помощь на 100% обеспечены дополнительными источниками питания,

– отметил Козицкий.

Кроме того, Львовская ОВА договорилась с донорскими организациями по передаче учреждениям здравоохранения и социальной сферы мобильных котельных, дизельных генераторов, дров, угля.

Во Львовской области уже создали 131 стационарный пункт обогрева, дополнительно ГСЧС может развернуть еще 25 мобильных пунктов обогрева.

"В ходе совещания, которое было в эту среду, Премьер-министр и министр развития общин и территорий подчеркнули, что до конца следующей недели все области Украины, где не ведутся активные боевые действия, должны на 100% быть готовыми к отопительному сезону. На сегодняшний день во Львовской области все идет по плану", – подчеркнул глава Львовской ОВА.

Что следует сделать украинцам перед началом холодов

Чтобы повысить энергоэффективность дома и минимизировать потери тепла, нужно утеплить:

дверь и окна монтажной пеной, минеральной ватой или другим изоляционным материалом;

общую дверь в подъезд или на этаж;

трубы, идущие по подвалам и на крыше.

Ранее мэр Львова Андрей Садовый отметил, что украинцев ждет непростая зима. Львов уже закупает буржуйки. Мэр подчеркнул: дрова и уголь никто не отменял. Кроме того, стоит приобрести:

электрочайник;

светильник, работающий на батарейках,

сухой спирт (можно подогревать пищу).

Добавим, что в Украине упростили процедуру закупки дров, чтобы людям было легче пережить зиму. Теперь каждый желающий может обратиться в лесничество и выбрать необходимый товар. Такая альтернатива поможет пережить отопительный сезон жителям освобожденных от оккупации территорий, где отсутствует отопление.

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