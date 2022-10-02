Очільник обласної військової адміністрації Максим Козицький наголосив, що Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА та профільні служби зробили все, що в наших силах, аби максимально захистити об'єкти, від яких залежить тепло- та електропостачання в області.

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Як Львівщина підготувалася до опалювального сезону

Зокрема, Львівська ОВА та всі районні військові адміністрації області затвердили Комплексний план проходження осінньо-зимового періоду. У документі передбачили алгоритм дій в разі ушкоджень об'єктів:

теплоенергетики,

водопостачання,

водовідведення,

електропостачання,

газопостачання.

Зробили також резерв труб різних діаметрів, мобільних електростанцій, бензинових генераторів, дизпалива та бензину. На теплопостачальних підприємствах області в резервах є котли. Заклади охорони здоров'я Львівщини, які надають ургентну медичну допомогу на 100% забезпечені додатковими джерелами живлення,

– зазначив Козицький.

Крім того, Львівська ОВА домовилася з донорськими організаціями щодо передачі закладам охорони здоров'я та соціальної сфери мобільних котелень, дизельних генераторів, дров, вугілля.

На Львівщині уже створили 131 стаціонарний пункт обігріву, додатково ДСНС може розгорнути ще 25 мобільних пунктів обігріву.

"Під час наради, яка була цієї середи, Прем'єр-міністр і міністр розвитку громад та територій наголосили, що до кінця наступного тижня всі області України, де не ведуться активні бойові дії, мають на 100% бути готовими до опалювального сезону. Станом на сьогодні у Львівській області все йде за планом", – підкреслив глава Львівської ОВА.

Що варто зробити українцям перед початком холодів

Щоб підвищити енергоефективність оселі й мінімізувати втрати тепла, потрібно утеплити:

двері й вікна монтажною піною, мінеральною ватою або іншим ізоляційним матеріалом;

загальні двері в під'їзд чи на поверх;

труби, що йдуть по підвалах і на даху.

Раніше мер Львова Андрій Садовий зауважив, що українців чекає непроста зима. Львів вже закупляє буржуйки. Мер наголосив: дрова та вугілля ніхто не скасовував. Окрім того, варто придбати:

електрочайник;

світильник, який працює на батарейках,

сухий спирт (можна підігрівати їжу).

Додамо, що в Україні спростили процедуру закупівлі дров, щоб людям було легше пережити зиму. Тепер кожен охочий може звернутися до лісництва та обрати необхідний товар. Така альтернатива допоможе пережити опалювальний сезон мешканцям звільнених з окупації територій, де відсутнє опалення.

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