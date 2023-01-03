Затем мальчик рассказал папе, как он его любит. Потом начал звать, чтобы что-нибудь показать.

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Как ребенок встречал отца, которого не видел почти с начала войны

Папа мой! Я тебя люблю, папа!

– воскликнул малыш и бросился обнимать отца.

Затем мальчик стал смеяться от радости и еще раз повторил, как он любит своего отца. Военный рассказывал сыну, что он очень скучал.

Как ребенок встречал отца, которого не видел 10 месяцев: смотрите видео

Стоит отметить, что в сети также публиковали видео, как местные жители с цветами встречали украинских военных в Херсонской области. Так, в селе Борозенское женщина рассказала, что на улицу не выходила целый месяц, дети месяц сидели в погребе. Щемящее видео смотрите за ссылкой.