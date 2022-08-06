Об этом 24 каналу рассказал политик и дипломат Роман Бессмертный. Он отметил, что еще в 2014 году были единичные случаи, когда международные организации капитулировали.

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По его словам, надо понимать, что вся система безопасности – и Совет безопасности, и ОБСЕ, и общественные организации – оказались абсолютно бессильными и импотентными против откровенной и наглой агрессии путинской россии.

Очевидно, что надо либо отказываться и создавать новую систему безопасности, либо кардинально пересматривать всю систему и ее органы. Потому что на это тратят колоссальные ресурсы, но ее производительность низкая,

– заметил Бессмертный.

Он отметил, что россия, кроме ведения боевых действий, ведет еще две войны – разрушение системы международного права и разрушение органов системы международной безопасности.

"С одной стороны мы видим их бессилие, а с другой, надо понимать, что в уставе тех организаций, в частности ООН, вообще нет механизмов обеспечения глобальной безопасности", – сказал дипломат.

По его мнению, с 1946 года должен был начать действовать военно-штабной комитет, должны были быть национальные войска сил ООН, но этого так и не сделали. "Я уже не говорю о полицейских контингентах ОБСЕ", – добавил он.

Международные организации, ООН, Совбез и ОБСЕ, образовывались с целью недопущения широкомасштабной войны, третьей мировой и других войн. И когда мы видим надругательство над нормами международного права от россии, то подобные заявления руководителей ключевых институций безопасности (а также Amnesty International) – это больно и неприятно,

– подытожил Бессмертный.

Бессмертный о реакции организаций безопасности на войну: видео



К слову, на днях организация Amnesty International обвинила ВСУ в нарушении международного права и угрозе гражданскому населению. В организации говорят, что украинские военные размещают свои позиции в гражданских объектах. Для таких выводов анализировали направления стрельбы российских военных.

Зеленский раскритиковал циничный отчет Amnesty International, который пробует переложить ответственность с агрессора на жертву. Украинский лидер заявил об аморальной избирательности организации.