Про це 24 каналу розповів політик та дипломат Роман Безсмертний. Він наголосив, що ще у 2014 році були поодинокі випадки, коли міжнародні організації капітулювали.

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За його словами, треба розуміти, що вся система безпеки – і Рада безпеки, і ОБСЄ, і громадські організації – виявилися абсолютно безсилими та імпотентними проти відвертої та нахабної агресії путінської росії.

Очевидно, що треба або відмовлятися і створювати нову систему безпеки, або кардинально переглядати всю цю систему та її органи. Бо на це витрачають колосальні ресурси, але її продуктивність низька,

– зауважив Безсмертний.

Він наголосив, що росія, крім ведення бойових дій, веде ще дві війни – руйнування системи міжнародного права та руйнування органів системи міжнародної безпеки.

"З одного боку, ми бачимо їхню безсилість, а з іншого, треба розуміти, що в статуті тих організаціях, зокрема ООН, взагалі немає механізмів забезпечення глобальної безпеки", – сказав дипломат.

На його думку, з 1946 року мав почати діяти воєнно-штабний комітет, мали бути національні війська сил ООН, але цього так і не зробити. "Я вже не кажу про поліційні контингенти ОБСЄ", – додав він.

Міжнародні організації, ООН, Рада безпеки та ОБСЄ, утворювалися з метою недопущення широкомасштабної війни, третьої світової та інших війн. І коли ми бачимо наругу над нормами міжнародного права від росії, то подібні заяви очільників ключових інституцій безпеки (а також Amnesty International) – це боляче і неприємно,

– підсумував Безсмертний.

Безсмертний про реакцію безпекових організацій на війну: відео



До слова, днями організація Amnesty International звинуватила ЗСУ у порушенні міжнародного права і загрозі цивільному населенню. В організації кажуть, мовляв українські військові розміщують свої позиції в цивільних об'єктах. Для таких висновків аналізували напрямки стрільби російських військових.

Зеленський розкритикував цинічний звіт Amnesty International, який пробує перекласти відповідальність з агресора на жертву. Український лідер заявив про аморальну вибірковість організації.