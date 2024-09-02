Решение МСЭК можно обжаловать как в досудебном порядке, так и в суде. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

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Как можно обжаловать решение МСЭК

Для того, чтобы обжаловать решение в досудебном порядке, можно обратиться в саму комиссию или областную комиссию с письменным заявлением. После этого будет проведен повторный осмотр и вынесено новое решение.

Если же военному повторно откажут в удовлетворении жалобы, то такое решение можно обжаловать в Центральной МСЭК Министерства здравоохранения,

– сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что в сложных случаях МСЭК могут направлять людей, которые обращаются для установления инвалидности, в клинику Украинского государственного научно-исследовательского института медико-социальных проблем инвалидности (в городе Днепр) и Научно-исследовательского института реабилитации инвалидов (в городе Винница) для проведения обследования. После этого составляют рекомендательные консультативные заключения.

Решение комиссий всех уровней можно также обжаловать в суде. Срок на обращение в суд составляет не позднее шести месяцев со дня решения МСЭК. В Минздраве добавили, что обращаться нужно в административный суд по месту жительства или пребывания.