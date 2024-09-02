Рішення МСЕК можна оскаржити як в досудовому порядку, так і в суді. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров'я України.

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Як можна оскаржити рішення МСЕК

Для того, щоб оскаржити рішення в досудовому порядку, можна звернутися до самої комісії або обласної комісії з письмовою заявою. Після цього буде проведений повторний огляд і винесене нове рішення.

Якщо ж військовому повторно відмовлять у задоволенні скарги, то таке рішення можна оскаржити у Центральній МСЕК Міністерства охорони здоров'я,

– повідомили в пресслужбі.

Там додали, що у складних випадках МСЕК можуть направляти людей, які звертаються для встановлення інвалідності, до клініки Українського державного науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності (у місті Дніпро) та Науково-дослідного інституту реабілітації інвалідів (у місті Вінниця) для проведення обстеження. Після цього складають рекомендаційні консультативні висновки.

Рішення комісій усіх рівнів можна також оскаржити в суді. Строк на звернення до суду становить не пізніше шести місяців з дня рішення МСЕК. У МОЗ додали, що звертатися потрібно до адміністративного суду за місцем проживання або перебування.