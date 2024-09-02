Юристи Юрій і Ольга Лещук відповіли на питання українця, який цікавився, що ж вирішить ВЛК, якщо раніше під час нестійкої ремісії його визнали обмежено придатним, а наразі в чоловіка хвороба в стадії загострення.

Дивіться також Воєнний стан в Україні: що потрібно знати мобілізованим громадянам

Чи мобілізують чоловіка з виразковим колітом

Українець запитав юристів, чи можуть його зняти з військового обліку при діагнозі неспецифічний виразковий коліт, з переважним враженням низхідного відділу ободової кишки, хронічно рецедивуючий перебіг, в стадії загострення, середньої тяжкості, з помірною активністю, ускладнений всевдополіпозом ободової кишки.

Також чоловік відзначив, що він двічі проходив ВЛК і його визнали обмежено придатним.

Дивіться також Як військовослужбовцю отримати направлення на ВЛК: куди звертатися

Юристи Юрій і Ольга Лещук розповіли, що діагноз громадянина належить до пункту "б" згідно зі статтею 52 "Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України".

За словами фахівців, діагноз чоловіка характеризується ознаками:

хронічно рецидивуючий перебіг: відповідає визначенню пункту "б";

помірна тяжкість і помірна активність: не відповідає критеріям важких форм, зазначених у пункті "а";

ускладнений псевдополіпозом: хоча є ускладненням, це не підпадає під перелік важких станів пункту "а", таких як значний занепад живлення або інші серйозні ускладнення.

Дивіться також Мобілізація в Україні: чи можуть призвати чоловіка з гіпертонією

Отже, на жаль ваш стан буде класифікуватись за пунктом "б"… Пункт "б" охоплює хронічні рецидивуючі неспецифічні виразкові коліти, включаючи хворобу Крона, за винятком тих випадків, що зазначені в пункті "а",

– заявили юристи.

Варто зауважити, що пункт "б" передбачає, що особа придатна до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони.