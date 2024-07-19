Херсонский журналист Сергей Никитенко рассказал 24 Каналу, что в любом случае нужно заехать в Россию. Украинцы продолжают выезжать из оккупации, хоть и не большими количествами.
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Как можно выехать с оккупированных территорий
Из-за контроля россиянами украинцев на оккупированных территориях, не всем удается выехать оттуда через другие страны, а затем вернуться в Украину. По словам херсонского журналиста, это действительно тяжелая история. Иногда россияне пропускают людей за деньги через Васильевку, оккупированный населенный пункт в Херсонской области. Однако это происходит очень редко.
Є два варианта, как можно выехать из оккупации:
- выезд через временно оккупированный Крым;
- выезд через временно оккупированную территорию Запорожской или Донецкой областей.
Однако Никитенко объяснил, что потом все равно нужно будет выезжать в Россию, после чего передвигаться в страны Балтии.
Другого выхода нет. Люди продолжают ехать, хоть не так уж много,
– отметил херсонский журналист.