Об этом сказал Председатель Комитета ассоциации Украина-ЕС, экс-генерал и евродепутат от Финляндии Пекка Товери в эфире 24 Канала. Он добавил, что за последние 400 лет в Финляндии было почти 400 войн с Россией.

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Путин систематически нарушал договоренности

Многие европейских стран, имея опыт взаимодействия с диктатурами, в частности во время Второй мировой войны, так ничего и не усвоили.

В частности – как обращаться с Гитлером. Тогда пытались идти путем умиротворения, хотя история четко показывает: диктаторов умиротворить невозможно,

– сказал Пекка Товери.

Он добавил, что в Западной Европе, вероятно, верят, что с Владимиром Путиным можно вести переговоры, заключить соглашение, которое он будет выполнять.

Он добавил, что они не осознают, что у Путина есть четкое видение и конкретные цели, от которых он до сих пор не отказался. Его обещаниям нельзя верить – ведь он систематически нарушал все ранее достигнутые договоренности.

Западные страны не понимают: единственный способ иметь дело с такими диктаторами, как Путин, – это применять силу. Мы не поддержали Украину достаточно быстро и в достаточном объеме, чтобы она могла выиграть эту войну,

– сказал Товери.

Он добавил, что если бы Украина еще в 2020 году получила всю ту поддержку, которую ей оказали за последние 3,5 года, война уже была бы закончена – ведь осенью 2022 года российские вооруженные силы были полностью разбиты.

Но, поскольку считалось, что нельзя провоцировать Россию, что надо осторожно поддерживать Украину, не переходя никаких "красных линий", – мир дал Путину время оправиться от всех потерь и создал ситуацию, при которой война продолжается.