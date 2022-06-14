Как это сделать, рассказал заместитель председателя комитета по цифровой трансформации Александр Федиенко в эфире телемарафона, передает 24 канал.

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Федиенко отметил, что приложением Дия пользуются свыше 17 миллионов украинцев, а порталом "Дия" примерно 18 миллионов граждан.

Как подать заявку:

скачать приложение Дия, или зайти на портал;

заполнить соответствующую форму: внести все необходимые данные (паспортные данные, идентификационный код);

отправить по электронной почте, или через приложение Дия, или портал "Дия" и ждать пока с вами свяжутся с ЦНАПа.

Подать заявку может тот, на ком оформлено жилье. Федиенко добавил, что в случае если владелец квартиры потерял жизнь, есть другие процедуры вхождения на право собственности такого жилья.

Экспертные оценки относительно того, пригодно ли жилье для проживания, если они есть, тоже нужно подавать вместе с заявкой. Возможно, даже дополнительно оценить расходы, которые может гражданин Украины потратить на восстановление своего жилья,

– отметил Федиенко.

Какие еще компенсации могут получить украинцы через Дию

Заместитель также сообщил, что люди, которые потеряли работу могут получить пособие по безработице. Для этого также нужно зайти в приложение Дия и заполнить соответствующую форму.

В приложении Дия есть реестр внутриперемещенных лиц, то есть в приложении можно получить соответствующую справку и соответствующие ежемесячные выплаты:

на взрослого человека 2 тысячи гривен;

на ребенка – 3 тысячи гривен.

Кроме того, Федиенко напомнил, что получить финансовую помощь могут и работодатели, принимающие на работу внутриперемещенных лиц.

Хочу напомнить работодателям, если вы официально принимаете на работу с минимальной зарплатой 6 500 гривен – государство эти расходы компенсирует,

– отметил Федиенко.

Сколько жилой площади ориентировочно разрушила Россия

По весьма приблизительным правительственным оценкам, в настоящее время повреждено или разрушено более 40 миллионов квадратных метров жилья.

В середине апреля этого года народная депутат Елена Шуляк отметила, что с начала войны без жилья осталось 220 тысяч украинцев.

По состоянию на начало мая через приложение Дия подали почти 135 тысяч заявок на госкомпенсацию за разрушенное жилье.

Вероятно, что на сегодняшний день статистика пострадавших уже превысила миллион граждан.

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