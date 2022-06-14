Як це зробити, розповів заступник голови комітету з питань цифрової трансформації Олександр Федієнко в ефірі телемарафону, передає 24 канал.

До теми Чи зможе держава відбудувати українцям житло, зруйноване Росією

Федієнко зауважив, що наразі додатком Дія користуються понад 17 мільйонів українців, а порталом "Дія" приблизно 18 мільйонів громадян.

Як подати заявку:

завантажити додаток Дія, або зайти на портал

заповнити відповідну форму: внести усі необхідні дані (паспортні дані, ідентифікаційний код);

надіслати через електрону пошту, або додаток Дія, чи на портал "Дія" і чекати поки з вами зв'яжуться з ЦНАПу.

Подати заявку може той, на кого оформлено житло. Федієнко додав, що у випадку, якщо власник квартири втратив життя, є інші процедури входження на право власності такого житла.

Експертні оцінки щодо того, чи придатне житло для проживання, якщо вони є, теж потрібно подавати разом із заявкою. Можливо навіть додатково оцінити витрати, які може громадянин України витратити на відновлення свого житла,

– зазначив Федієнко.

Які ще компенсації можуть отримати українці через Дію

Заступник також повідомив, що люди, які втратили роботу, можуть отримати допомогу по безробіттю. Для цього також треба зайти в додаток Дія і заповнити відповідну форму.

У додатку Дія є реєстр внутрішньо переміщених осіб, тобто у додатку можна отримати відповідну довідку і відповідні щомісячні виплати:

на дорослу людину 2 тисячі гривень;

на дитину – 3 тисячі гривень.

Крім того, Федієнко нагадав, що отримати фінансову допомогу можуть і роботодавці, які беруть на роботу внутрішньо переміщених осіб.

Хочу нагадати роботодавця, якщо ви офіційно приймаєте на роботу з мінімальною зарплатою 6 500 гривень – держава ці витрати компенсує,

– зазначив Федієнко.

Скільки житлової площі орієнтовно зруйнувала Росія

За вельми приблизними урядовими оцінками, наразі пошкоджено або зруйновано понад 40 мільйонів квадратних метрів житла.

В середині квітня цього року народна депутатка Олена Шуляк зазначила, що з початку війни без житла залишилося 220 тисяч українців.

Станом же на початок травня через застосунок Дія подали майже 135 тисяч заявок на держкомпенсацію за зруйноване житло.

Ймовірно, що на сьогодні статистика постраждалих вже перевищила мільйон громадян.

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