Впрочем, не все знают, как это сделать. Поэтому Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины предоставляет разъяснение как подать заявление о предоставлении или восстановлении статуса безработного и назначения государственной помощи.

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Как подать заявление о статусе безработного

В безопасных регионах можно зарегистрироваться как дистанционно (через портал или мобильное приложение "Действие"), так и оффлайн – обратиться лично в ближайший Центр занятости, не прекративший работу.

Лицо, находящееся на временно оккупированной территории или на территории, где продолжаются боевые действия, может получить или восстановить статус безработного и право на государственную помощь, обратившись в Центр занятости в режиме онлайн,

– говорится в сообщении.

По информации министерства, существует несколько вариантов, как это можно сделать:

подать заявление в электронной форме через "Действие";

заполнить онлайн-анкету ;

воспользоваться чат-ботом ;

отправить пакет документов по электронной почте inbox@es.dcz.gov.ua;

обратиться на горячую линию: 0800509966.

Статус безработного предоставляется лицу со дня регистрации в Центре занятости, а помощь назначается с первого дня предоставления соответствующего статуса.

Обратите внимание: максимальный размер пособия на период военного положения составляет 9 750 гривен, а выплата пособия прекращается лицам в случае их пребывания за границей более 30 календарных дней.

Какие нужны документы для предоставления статуса безработного

Как объясняют в Минреинтеграции, если лицо не предоставило оригиналы документов при обращении за получением статуса безработного и пособия в течение 30 календарных дней, то после прекращения или отмены военного положения лицо должно подать в Центр занятости оригиналы следующих документов:

трудовой книжки, а лицо, утратившее трудовую книжку – ее дубликат или справку архивного учреждения о принятии и увольнении с работы;

документ об образовании или его дубликате;

военно-учетный документ для лиц, уволившихся со срочной военной службы.

В то же время лица, которые находятся на ТОТ или на территории, где идут боевые действия, но не имеют документов, – также могут подать на получение статуса. Это происходит на основании сведений, имеющихся в государственных реестрах, информационных системах и базах.



Как подать заявление о статусе безработного / Инфографика Министерства по вопросам реинтеграции ВТО Украины

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