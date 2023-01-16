Украинские военные поделились советами, как правильно подготовиться к мобилизации. Айтишники, которые защищают границы нашего государства, рассказали, что стоит заранее закупить, готовясь к мобилизации, и какими навыками следует овладеть еще до того, как прийти в военкомат.
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Навыки ориентации на местности будут преимуществом
Менеджер по вопросам стратегического развития, а сегодня солдат украинской армии Владимир Дельбин рассказал, что есть вещи, которые с высокой вероятностью понадобятся военным на позициях, но их не выдают в армии (можно получить разве что в виде волонтерской помощи):
- тактические перчатки;
- наколенники;
- водонепроницаемые герметичные пакеты и/или презервативы – они понадобятся для хранения документов, средств и других вещей, которые могут повредиться водой или попаданием влаги;
- индивидуальная аптечка, включая средства для желудка, в частности от изжоги. Важно не забыть о лекарствах против хронических или сезонных болезней.
- Обезболивающие и противопростудные средства, пластырь;
- детские влажные салфетки для личной гигиены;
- павербанк и зарядные устройства;
- фонарик (желательно с дополнительной зеленой или красной подсветкой – это может быть очень полезным, когда нужно оставаться незаметным);
- туристическая газовая грелка с сменными баллонами.
Владимир Дельбин / Фото DOU
Интересно, что за полгода службы среди оригиналов документов Владимиру понадобился только оригинал паспорта. Военный советует хранить сканы документов, заявлений или других запросов в "облаке".
Кроме того, родным военного следует знать номера телефонов как можно большего количества военнослужащих из его подразделения. Также важно узнать номер непосредственного командира/взводного/ротного.
Навыки управления автотранспортом с механической коробкой передач 100% будут полезны. Также, учитывая военную специальность, стоит прочитать литературу и/или посмотреть учебные фильмы на эту тему. Владимир отмечает, что навыки ориентации на местности не обязательны, но будут безусловным преимуществом для каждого военного.
Следует позаботиться о физической подготовке
Александр Бевзюк до 24 февраля работал бизнес-аналитиком в логистической компании FM Logistic, до июня служил в роте охраны. Сейчас Александр – командир отделения стрелкового батальона.
Александр Бевзюк / Фото DOU
Советы от военного:
Позаботьтесь о личном здоровье и физической подготовке. В условиях стресса, усталости, повышенной физической нагрузки вылезут все хронические проблемы, которые в гражданской жизни могли едва напоминать о себе.
Учтите, что после мобилизации вы будете находиться вне "цивилизации". Доступ к качественной медицине у вас вряд ли будет, а больной собрат – это проблема для подразделения. Поэтому подлечитесь, особое внимание обратите на зубы – избавьтесь от кариеса, поставьте качественные пломбы или замените старые. Произведите всю плановую вакцинацию.
Подготовьте собственное тело к физическим нагрузкам – придется много ходить в снаряжении. Вес стандартного бронежилета ВСУ составляет 11 килограммов. Добавьте сюда шлем, боекомплект, аптечку, разные мелочи, и вес может дотянуть до 20 килограммов.
Основная нагрузка упадет на ноги и спину, поэтому уже сейчас ходите больше, прекратите пользоваться лифтом, качайте пресс, стойте в планке – это позволит укрепить спину. Избавьтесь от избыточного веса, после подъема на 5-7 этаж у вас не должно появляться сильной одышки. Если есть возможность – начните ходить в спортзал.
Пройдите курс домедицинской или тактической подготовки еще до того, как вас мобилизуют. Эти знания необходимы не только во время службы в армии, но и гражданской жизни. После качественных курсов вы даже сможете организовать обучение для собратьев.
Купите качественную аптечку и доукомплектуйте ее, чтобы она содержала следующие средства:
- турникет САТ (2-3 штуки);
- жгут Эсмарха или аналог (1-2 штуки);
- израильский бандаж (1-2 штуки);
- хлоргексидина 2-3 бутылки;
- кровоостанавливающие салфетки;
- бинт для тампонады;
- атравматические ножницы;
- термоодеяло из фольги;
- бинты, пластырь;
- декомпрессионная игла;
- окклюзионная наклейка;
- клапан-пленка;
- перчатки медицинские (5-6 пар);
- лекарство против расстройств желудка;
- активированный уголь;
- сосудом;
- индивидуальные медикаменты.
Приблизительный объем снаряжения среднестатистического пехотинца.
Список снаряжения, который рекомендует Бевзюк взять с собой в армию.
Одежду:
- 2-3 пары высоких летних носков и 2-3 пары грубых зимних;
- 2-3 комплекта нижнего белья ("боксеры");
- комплект термобелья, даже для лета;
- 1-2 футболки;
- хороший пояс, желательно с быстрой застежкой;
- панама, противосолнечные очки, антимоскитная сетка;
- тактические перчатки (выдающие ВСУ, эдакого качества). Не покупайте перчатки с обрезанными пальцами;
- комплект военной формы взамен;
- флисовая кофта;
- резиновые сапоги, дождевик;
- арафатка по желанию;
- 1-2 пары строительных перчаток.
Инструменты:
- складной нож;
- мультитул;
- компас;
- фонарик, налобный фонарик, питание;
- отвертка с сменными насадками, маленькие плоскогубцы;
- несколько карабинов;
- павербанк, несколько зарядок к телефону и шнуру;
- Удлинитель;
- набор для шитья с нитями, иглами, английские булавки;
- простой мобильный телефон;
- зажигалки, сухой спирт, несколько пачек спичек;
- несколько штук мусорных пакетов;
- смазка для оружия.
Посуда:
- ложка, чашка;
- по желанию питьевая система.
Гигиена:
- зубная паста и щетка;
- хозяйственное мыло для стирки;
- мыло для душа;
- полотенце маленькое и среднее;
- несколько больших пачек сухих и влажных салфеток, не на спиртовой основе;
- несколько флакончиков дезинфектора для рук;
- бритва для бритья;
- детская присыпка;
- 10-12 женских прокладок (чтобы ноги долго оставались сухими).
Снаряжение:
- хорошая ременно-плечевая система;
- активные наушники (если вы находитесь в зоне боевых действий);
- саперная лопатка;
- тактический рюкзак на 30-40 литров;
- баул армейский на 100 литров;
- небольшие итоги;
- наручные часы;
- каремат;
- спальный мешок;
- веревка или паракорд на 20 метров
Еда:
- энергетические батончики (5-7 штук);
- галеты (2-3 пачки);
- леденцы;
- таблетки для очищения воды.
Документы
Подготовьте к десяти фотографиям 3×4, несколько копий паспорта и идентификационному коду.
Бевзюк рекомендует фотографировать и хранить подлинники всех документов, которые вы получаете в строевой части.
Основные правила информационной безопасности на войне:
- используйте мессенджер Signal для важной и чувствительной информации;
- на позициях не пользуйтесь мобильным телефоном;
- не используйте смартгаджеты с Bluetooth, Wi-Fi, которые нельзя отключить;
- выключайте геолокацию на гаджетах;
- не распространяйте точные данные о местонахождении, численности личного состава, вооружении и т.д.
Кроме физической, должна быть и нравственная подготовка
Владимир Камуз, Full Stack WordPress Developer, сейчас служит аэроразведчиком и корректировщиком огня, боец минометной батареи.
Прежде всего, по словам Камуза, к мобилизации нужно подготовиться морально, ведь на войне люди умирают гораздо чаще, чем в мирное время.
Военный советует больше времени проводить на природе, беря с собой минимальное количество вещей.
"Чем большее расстояние вы пройдете пешком и чем больше времени проведете на природе, тем лучше поймете, что именно вам нужно для выживания в диких условиях. Попробуйте провести одну или несколько ночей в собственно выкопанном окопе", – отметил Камуз.
Он также добавил, что будет полезно разобраться с топографией и ориентировкой на местности. В основном военным нужно будет пользоваться офлайн-картами.
Дополнительно следует ознакомиться с разными типами вооружения ВСУ и российской армии, это поможет меньше бояться того, с чем вы еще не знакомы, и лучше понимать, как себя оградить от того или иного оружия.
Около 40 магазинов и 7000 патронов к, в основном, нарезному оружию / Фото DOU