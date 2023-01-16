Украинские военные поделились советами, как правильно подготовиться к мобилизации. Айтишники, которые защищают границы нашего государства, рассказали, что стоит заранее закупить, готовясь к мобилизации, и какими навыками следует овладеть еще до того, как прийти в военкомат.

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Навыки ориентации на местности будут преимуществом

Менеджер по вопросам стратегического развития, а сегодня солдат украинской армии Владимир Дельбин рассказал, что есть вещи, которые с высокой вероятностью понадобятся военным на позициях, но их не выдают в армии (можно получить разве что в виде волонтерской помощи):

тактические перчатки;

наколенники;

водонепроницаемые герметичные пакеты и/или презервативы – они понадобятся для хранения документов, средств и других вещей, которые могут повредиться водой или попаданием влаги;

индивидуальная аптечка, включая средства для желудка, в частности от изжоги. Важно не забыть о лекарствах против хронических или сезонных болезней.

Обезболивающие и противопростудные средства, пластырь;

детские влажные салфетки для личной гигиены;

павербанк и зарядные устройства;

фонарик (желательно с дополнительной зеленой или красной подсветкой – это может быть очень полезным, когда нужно оставаться незаметным);

туристическая газовая грелка с сменными баллонами.

Владимир Дельбин / Фото DOU

Интересно, что за полгода службы среди оригиналов документов Владимиру понадобился только оригинал паспорта. Военный советует хранить сканы документов, заявлений или других запросов в "облаке".

Кроме того, родным военного следует знать номера телефонов как можно большего количества военнослужащих из его подразделения. Также важно узнать номер непосредственного командира/взводного/ротного.

Навыки управления автотранспортом с механической коробкой передач 100% будут полезны. Также, учитывая военную специальность, стоит прочитать литературу и/или посмотреть учебные фильмы на эту тему. Владимир отмечает, что навыки ориентации на местности не обязательны, но будут безусловным преимуществом для каждого военного.

Следует позаботиться о физической подготовке

Александр Бевзюк до 24 февраля работал бизнес-аналитиком в логистической компании FM Logistic, до июня служил в роте охраны. Сейчас Александр – командир отделения стрелкового батальона.

Александр Бевзюк / Фото DOU

Советы от военного:

Позаботьтесь о личном здоровье и физической подготовке. В условиях стресса, усталости, повышенной физической нагрузки вылезут все хронические проблемы, которые в гражданской жизни могли едва напоминать о себе.

Учтите, что после мобилизации вы будете находиться вне "цивилизации". Доступ к качественной медицине у вас вряд ли будет, а больной собрат – это проблема для подразделения. Поэтому подлечитесь, особое внимание обратите на зубы – избавьтесь от кариеса, поставьте качественные пломбы или замените старые. Произведите всю плановую вакцинацию.

Подготовьте собственное тело к физическим нагрузкам – придется много ходить в снаряжении. Вес стандартного бронежилета ВСУ составляет 11 килограммов. Добавьте сюда шлем, боекомплект, аптечку, разные мелочи, и вес может дотянуть до 20 килограммов.

Основная нагрузка упадет на ноги и спину, поэтому уже сейчас ходите больше, прекратите пользоваться лифтом, качайте пресс, стойте в планке – это позволит укрепить спину. Избавьтесь от избыточного веса, после подъема на 5-7 этаж у вас не должно появляться сильной одышки. Если есть возможность – начните ходить в спортзал.

Пройдите курс домедицинской или тактической подготовки еще до того, как вас мобилизуют. Эти знания необходимы не только во время службы в армии, но и гражданской жизни. После качественных курсов вы даже сможете организовать обучение для собратьев.

Купите качественную аптечку и доукомплектуйте ее, чтобы она содержала следующие средства:

турникет САТ (2-3 штуки);

жгут Эсмарха или аналог (1-2 штуки);

израильский бандаж (1-2 штуки);

хлоргексидина 2-3 бутылки;

кровоостанавливающие салфетки;

бинт для тампонады;

атравматические ножницы;

термоодеяло из фольги;

бинты, пластырь;

декомпрессионная игла;

окклюзионная наклейка;

клапан-пленка;

перчатки медицинские (5-6 пар);

лекарство против расстройств желудка;

активированный уголь;

сосудом;

индивидуальные медикаменты.

Важно! Александр призывает покупать только сертифицированные CAT турникеты. Откажитесь от подделок и аналогов. Среди украинских производителей турникет может быть SICH. Сразу следует купить две подсумки под них.

Приблизительный объем снаряжения среднестатистического пехотинца.

Список снаряжения, который рекомендует Бевзюк взять с собой в армию.

Одежду:

2-3 пары высоких летних носков и 2-3 пары грубых зимних;

2-3 комплекта нижнего белья ("боксеры");

комплект термобелья, даже для лета;

1-2 футболки;

хороший пояс, желательно с быстрой застежкой;

панама, противосолнечные очки, антимоскитная сетка;

тактические перчатки (выдающие ВСУ, эдакого качества). Не покупайте перчатки с обрезанными пальцами;

комплект военной формы взамен;

флисовая кофта;

резиновые сапоги, дождевик;

арафатка по желанию;

1-2 пары строительных перчаток.

Инструменты:

складной нож;

мультитул;

компас;

фонарик, налобный фонарик, питание;

отвертка с сменными насадками, маленькие плоскогубцы;

несколько карабинов;

павербанк, несколько зарядок к телефону и шнуру;

Удлинитель;

набор для шитья с нитями, иглами, английские булавки;

простой мобильный телефон;

зажигалки, сухой спирт, несколько пачек спичек;

несколько штук мусорных пакетов;

смазка для оружия.

Посуда:

ложка, чашка;

по желанию питьевая система.

Гигиена:

зубная паста и щетка;

хозяйственное мыло для стирки;

мыло для душа;

полотенце маленькое и среднее;

несколько больших пачек сухих и влажных салфеток, не на спиртовой основе;

несколько флакончиков дезинфектора для рук;

бритва для бритья;

детская присыпка;

10-12 женских прокладок (чтобы ноги долго оставались сухими).

Снаряжение:

хорошая ременно-плечевая система;

активные наушники (если вы находитесь в зоне боевых действий);

саперная лопатка;

тактический рюкзак на 30-40 литров;

баул армейский на 100 литров;

небольшие итоги;

наручные часы;

каремат;

спальный мешок;

веревка или паракорд на 20 метров

Еда:

энергетические батончики (5-7 штук);

галеты (2-3 пачки);

леденцы;

таблетки для очищения воды.

Документы

Подготовьте к десяти фотографиям 3×4, несколько копий паспорта и идентификационному коду.

Бевзюк рекомендует фотографировать и хранить подлинники всех документов, которые вы получаете в строевой части.

Основные правила информационной безопасности на войне:

используйте мессенджер Signal для важной и чувствительной информации;

на позициях не пользуйтесь мобильным телефоном;

не используйте смартгаджеты с Bluetooth, Wi-Fi, которые нельзя отключить;

выключайте геолокацию на гаджетах;

не распространяйте точные данные о местонахождении, численности личного состава, вооружении и т.д.

Кроме физической, должна быть и нравственная подготовка

Владимир Камуз, Full Stack WordPress Developer, сейчас служит аэроразведчиком и корректировщиком огня, боец минометной батареи.

Прежде всего, по словам Камуза, к мобилизации нужно подготовиться морально, ведь на войне люди умирают гораздо чаще, чем в мирное время.

Военный советует больше времени проводить на природе, беря с собой минимальное количество вещей.

"Чем большее расстояние вы пройдете пешком и чем больше времени проведете на природе, тем лучше поймете, что именно вам нужно для выживания в диких условиях. Попробуйте провести одну или несколько ночей в собственно выкопанном окопе", – отметил Камуз.

Он также добавил, что будет полезно разобраться с топографией и ориентировкой на местности. В основном военным нужно будет пользоваться офлайн-картами.

Дополнительно следует ознакомиться с разными типами вооружения ВСУ и российской армии, это поможет меньше бояться того, с чем вы еще не знакомы, и лучше понимать, как себя оградить от того или иного оружия.

Около 40 магазинов и 7000 патронов к, в основном, нарезному оружию / Фото DOU