Украинские военные поделились советами, как правильно подготовиться к мобилизации. Айтишники, которые защищают границы нашего государства, рассказали, что стоит заранее закупить, готовясь к мобилизации, и какими навыками следует овладеть еще до того, как прийти в военкомат.

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Навыки ориентации на местности будут преимуществом

Менеджер по вопросам стратегического развития, а сегодня солдат украинской армии Владимир Дельбин рассказал, что есть вещи, которые с высокой вероятностью понадобятся военным на позициях, но их не выдают в армии (можно получить разве что в виде волонтерской помощи):

  • тактические перчатки;
  • наколенники;
  • водонепроницаемые герметичные пакеты и/или презервативы – они понадобятся для хранения документов, средств и других вещей, которые могут повредиться водой или попаданием влаги;
  • индивидуальная аптечка, включая средства для желудка, в частности от изжоги. Важно не забыть о лекарствах против хронических или сезонных болезней.
  • Обезболивающие и противопростудные средства, пластырь;
  • детские влажные салфетки для личной гигиены;
  • павербанк и зарядные устройства;
  • фонарик (желательно с дополнительной зеленой или красной подсветкой – это может быть очень полезным, когда нужно оставаться незаметным);
  • туристическая газовая грелка с сменными баллонами.

Владимир Дельбин / Фото DOU

Интересно, что за полгода службы среди оригиналов документов Владимиру понадобился только оригинал паспорта. Военный советует хранить сканы документов, заявлений или других запросов в "облаке".

Кроме того, родным военного следует знать номера телефонов как можно большего количества военнослужащих из его подразделения. Также важно узнать номер непосредственного командира/взводного/ротного.

Навыки управления автотранспортом с механической коробкой передач 100% будут полезны. Также, учитывая военную специальность, стоит прочитать литературу и/или посмотреть учебные фильмы на эту тему. Владимир отмечает, что навыки ориентации на местности не обязательны, но будут безусловным преимуществом для каждого военного.

Следует позаботиться о физической подготовке

Александр Бевзюк до 24 февраля работал бизнес-аналитиком в логистической компании FM Logistic, до июня служил в роте охраны. Сейчас Александр – командир отделения стрелкового батальона.

Александр Бевзюк / Фото DOU

Советы от военного:

Позаботьтесь о личном здоровье и физической подготовке. В условиях стресса, усталости, повышенной физической нагрузки вылезут все хронические проблемы, которые в гражданской жизни могли едва напоминать о себе.

Учтите, что после мобилизации вы будете находиться вне "цивилизации". Доступ к качественной медицине у вас вряд ли будет, а больной собрат – это проблема для подразделения. Поэтому подлечитесь, особое внимание обратите на зубы – избавьтесь от кариеса, поставьте качественные пломбы или замените старые. Произведите всю плановую вакцинацию.

Подготовьте собственное тело к физическим нагрузкам – придется много ходить в снаряжении. Вес стандартного бронежилета ВСУ составляет 11 килограммов. Добавьте сюда шлем, боекомплект, аптечку, разные мелочи, и вес может дотянуть до 20 килограммов.

Основная нагрузка упадет на ноги и спину, поэтому уже сейчас ходите больше, прекратите пользоваться лифтом, качайте пресс, стойте в планке – это позволит укрепить спину. Избавьтесь от избыточного веса, после подъема на 5-7 этаж у вас не должно появляться сильной одышки. Если есть возможность – начните ходить в спортзал.

Пройдите курс домедицинской или тактической подготовки еще до того, как вас мобилизуют. Эти знания необходимы не только во время службы в армии, но и гражданской жизни. После качественных курсов вы даже сможете организовать обучение для собратьев.

Купите качественную аптечку и доукомплектуйте ее, чтобы она содержала следующие средства:

  • турникет САТ (2-3 штуки);
  • жгут Эсмарха или аналог (1-2 штуки);
  • израильский бандаж (1-2 штуки);
  • хлоргексидина 2-3 бутылки;
  • кровоостанавливающие салфетки;
  • бинт для тампонады;
  • атравматические ножницы;
  • термоодеяло из фольги;
  • бинты, пластырь;
  • декомпрессионная игла;
  • окклюзионная наклейка;
  • клапан-пленка;
  • перчатки медицинские (5-6 пар);
  • лекарство против расстройств желудка;
  • активированный уголь;
  • сосудом;
  • индивидуальные медикаменты.

Приблизительный объем снаряжения среднестатистического пехотинца.

Список снаряжения, который рекомендует Бевзюк взять с собой в армию.

Одежду:

  • 2-3 пары высоких летних носков и 2-3 пары грубых зимних;
  • 2-3 комплекта нижнего белья ("боксеры");
  • комплект термобелья, даже для лета;
  • 1-2 футболки;
  • хороший пояс, желательно с быстрой застежкой;
  • панама, противосолнечные очки, антимоскитная сетка;
  • тактические перчатки (выдающие ВСУ, эдакого качества). Не покупайте перчатки с обрезанными пальцами;
  • комплект военной формы взамен;
  • флисовая кофта;
  • резиновые сапоги, дождевик;
  • арафатка по желанию;
  • 1-2 пары строительных перчаток.

Инструменты:

  • складной нож;
  • мультитул;
  • компас;
  • фонарик, налобный фонарик, питание;
  • отвертка с сменными насадками, маленькие плоскогубцы;
  • несколько карабинов;
  • павербанк, несколько зарядок к телефону и шнуру;
  • Удлинитель;
  • набор для шитья с нитями, иглами, английские булавки;
  • простой мобильный телефон;
  • зажигалки, сухой спирт, несколько пачек спичек;
  • несколько штук мусорных пакетов;
  • смазка для оружия.

Посуда:

  • ложка, чашка;
  • по желанию питьевая система.

Гигиена:

  • зубная паста и щетка;
  • хозяйственное мыло для стирки;
  • мыло для душа;
  • полотенце маленькое и среднее;
  • несколько больших пачек сухих и влажных салфеток, не на спиртовой основе;
  • несколько флакончиков дезинфектора для рук;
  • бритва для бритья;
  • детская присыпка;
  • 10-12 женских прокладок (чтобы ноги долго оставались сухими).

Снаряжение:

  • хорошая ременно-плечевая система;
  • активные наушники (если вы находитесь в зоне боевых действий);
  • саперная лопатка;
  • тактический рюкзак на 30-40 литров;
  • баул армейский на 100 литров;
  • небольшие итоги;
  • наручные часы;
  • каремат;
  • спальный мешок;
  • веревка или паракорд на 20 метров

Еда:

  • энергетические батончики (5-7 штук);
  • галеты (2-3 пачки);
  • леденцы;
  • таблетки для очищения воды.

Документы
Подготовьте к десяти фотографиям 3×4, несколько копий паспорта и идентификационному коду.

Бевзюк рекомендует фотографировать и хранить подлинники всех документов, которые вы получаете в строевой части.

Основные правила информационной безопасности на войне:

  • используйте мессенджер Signal для важной и чувствительной информации;
  • на позициях не пользуйтесь мобильным телефоном;
  • не используйте смартгаджеты с Bluetooth, Wi-Fi, которые нельзя отключить;
  • выключайте геолокацию на гаджетах;
  • не распространяйте точные данные о местонахождении, численности личного состава, вооружении и т.д.

Кроме физической, должна быть и нравственная подготовка

Владимир Камуз, Full Stack WordPress Developer, сейчас служит аэроразведчиком и корректировщиком огня, боец минометной батареи.

Прежде всего, по словам Камуза, к мобилизации нужно подготовиться морально, ведь на войне люди умирают гораздо чаще, чем в мирное время.

Военный советует больше времени проводить на природе, беря с собой минимальное количество вещей.

"Чем большее расстояние вы пройдете пешком и чем больше времени проведете на природе, тем лучше поймете, что именно вам нужно для выживания в диких условиях. Попробуйте провести одну или несколько ночей в собственно выкопанном окопе", – отметил Камуз.

Он также добавил, что будет полезно разобраться с топографией и ориентировкой на местности. В основном военным нужно будет пользоваться офлайн-картами.

Дополнительно следует ознакомиться с разными типами вооружения ВСУ и российской армии, это поможет меньше бояться того, с чем вы еще не знакомы, и лучше понимать, как себя оградить от того или иного оружия.

Около 40 магазинов и 7000 патронов к, в основном, нарезному оружию / Фото DOU