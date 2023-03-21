"За" проголосовал 281 народный избранник. Украинцы приветствовали решение и оставили много положительных реакций.

Обратите внимание Для некоторых граждан упростили получение пенсии: кого это касается

Теперь люди, которые хотят получить гражданство Украины, должны сдать следующие три экзамена:

по основам Конституции Украины;

по истории Украины;

на уровень владения государственным языком.

Детали пока не сообщают.

Ранее сообщали, что будут исключения: отдельные условия не будут распространяться на людей, имеющих выдающиеся заслуги перед Украиной, или же если их принятие в гражданство представляет государственный интерес.

Историческая петиция стала толчком к переменам

Петицию о необходимости сдачи экзаменов зарегистрировали в мае 2022 года. Инициативу поддержали более 26 тысяч человек. Владимир Зеленский ответил на петицию и поручил разработать экзамен для получения гражданства Украины. Украинский лидер поручил Денису Шмыгалю комплексно проработать этот вопрос.

Раньше, чтобы получить гражданство, нужно было собрать необходимые документы и подать заявление. Сделать это могли кто угодно. Даже граждане страны-террористки.

Приобрести гражданство Украины можно:

по рождению;

по территориальному происхождению.

Также есть опции: