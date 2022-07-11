Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю заняться этим, поскольку вопрос нуждается в законодательном урегулировании.

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Ответ Зеленского

Президент в своем ответе отметил, что правительство обеспечивает проведение политики по образованию и науке, всестороннему развитию и функционированию государственного языка во всех сферах общественной жизни.

Я обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой комплексно проработать поднятый в электронной петиции вопрос,

– сказал Зеленский.

Каким может быть экзамен

Инициатор петиции Виталий Капустян представил ее 23 мая. Он просит главу государства ввести обязательный экзамен для получения украинского гражданства. Подписали инициативу 26 578 человек.

В правительстве пока не комментировали, рассматривали ли этот вопрос. Однако автор просил, чтобы кандидаты демонстрировали свое уважение и подлинный интерес к приобретению гражданства Украины. По мнению Капустяна, экзамен должен включать изучение государственного гимна, тесты по украинскому языку, истории Украины, на знание Конституции.

Заметим, что сейчас для получения гражданства человек должен подать заявление и пакет документов.

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