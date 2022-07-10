Закон, который президент подписал 7 июля, вносит изменения в Налоговый кодекс Украины об особенностях налогообложения военным сбором зарплат военнослужащих и других граждан, участвующих в боевых действиях в условиях военного положения.

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Кого освободили от уплаты военного сбора

По закону теперь военный сбор не платят:

  • Вооруженные силы Украины;
  • Национальную гвардию;
  • правоохранительные органы;
  • Службу безопасности Украины;
  • Службы внешней разведки Украины;
  • Госпогранслужбу;
  • Управление государственной охраны;
  • Министерство внутренних дел;
  • Госспецсвязи.

Коллекторам запретят взимать долги с военных и членов их семей

Ранее парламент принял законопроект , который предлагает освободить военных и их семей от взыскания долгов по потребительскому кредитованию на период действия военного и чрезвычайного положения. Это касается и резервистов и военнообязанных, призванных на учебное собрание.

Соответствующий законопроект №7414 был одобрен во время первого чтения парламента 8 июля.

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