Закон, который президент подписал 7 июля, вносит изменения в Налоговый кодекс Украины об особенностях налогообложения военным сбором зарплат военнослужащих и других граждан, участвующих в боевых действиях в условиях военного положения.

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Кого освободили от уплаты военного сбора

По закону теперь военный сбор не платят:

Вооруженные силы Украины;

Национальную гвардию;

правоохранительные органы;

Службу безопасности Украины;

Службы внешней разведки Украины;

Госпогранслужбу;

Управление государственной охраны;

Министерство внутренних дел;

Госспецсвязи.

Справка. Военный сбор – введенный в 2014 году для финансирования Вооруженных сил Украины. Ставка военного сбора составляет 1,5% от начисленной заработной платы.

Коллекторам запретят взимать долги с военных и членов их семей

Ранее парламент принял законопроект , который предлагает освободить военных и их семей от взыскания долгов по потребительскому кредитованию на период действия военного и чрезвычайного положения. Это касается и резервистов и военнообязанных, призванных на учебное собрание.

Соответствующий законопроект №7414 был одобрен во время первого чтения парламента 8 июля.

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