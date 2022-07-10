Закон, який президент підписав 7 липня, вносить зміни до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування військовим збором зарплат військовослужбовців та інших громадян, які беруть участь в бойових діях в умовах воєнного стану.

До теми За 8 років війни бюджет отримав 130 мільярдів військового збору

Кого звільнили від сплати військового збору

Згідно з законом, тепер військовий збір не сплачують:

Збройні сили України;

Національну гвардію;

правоохоронні органи;

Службу безпеки України;

Служби зовнішньої розвідки України;

Держприкордонслужбу;

Управління державної охорони;

Міністерство внутрішніх справ;

Держспецзв'язку.

Довідка. Військовий збір – який ввели у 2014 році для фінансування Збройних сил України. Ставка військового збору складає 1,5% від нарахованої заробітної плати.

Колекторам заборонять стягувати борги з військових і членів їхніх сімей

Раніше парламент ухвалив законопроєкт, який пропонує звільнити військових та їхніх родин від стягнення боргів зі споживчого кредитування на період дії воєнного та надзвичайного стану. Це стосується і резервістів та військовозобов'язаних, призваних на навчальні збори.

Відповідний законопроєкт №7414 схвалили під час першого читання парламенту 8 липня.

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