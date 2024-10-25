"Азов" занимается рекрутингом уже 10 лет и постоянно ищет новых людей в свою команду. Об этом в интервью 24 Каналу рассказал начальник центра комплектования 12-й бригады специального назначения "Азов" Юрий "Милан" Гаврилишин.

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Как проходит отбор в бригаду "Азов"

Юрий рассказывает, что прежде всего происходит собеседование. Оно может проходить как онлайн, так и очно. От первого собеседования и до подписания контракта или оформления мобилизации бойцом, рекрутер полностью сопровождает его и консультирует.

"Азов" известен своими высокими стандартами к кандидатам. В бригаду ни в коем случае не могут попасть люди с алкогольной или наркотической зависимостью, а также те, кто был замечен в какой-то пророссийской деятельности.

На самом деле, учитывая динамику войны и потребность в людях, требования в простых линейных подразделениях или для пехоты значительно уменьшаются. Однако пустить в бой неподготовленного человека – неправильно, это неэффективно. Поэтому, в любом случае, даже те бойцы, которые больше не могут проходить базовый курс боевой подготовки в "Азове", могут ударить в колокол,

– говорит Юрий "Милан" Гаврилишин.

В дальнейшем такие добровольцы все равно будут иметь возможность проходить службу в бригаде. Их никто не будет отвергать и они смогут доказать свою важность в подразделениях бригады.

Юрий Гаврилишин также отметил, что мобилизованные через ТЦК мужчины имеют возможность присоединиться к Азову. Военные могут "перехватить" военнообязанного, если он обратится с такой просьбой в колцентр.