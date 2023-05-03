Там работает координационный центр для ВПЛ, образовательно-реабилитационный центр науки для пострадавших на войне детей. Также в краеведческом музее женщины и дети отвлекаются арт-терапией, знакомясь с местной уникальной росписью яворивской забавы. Как интегрируются женщины-переселенки в жизнь Новояворовской общины – читайте дальше.

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Двое суток сидели в подвале: история переселенки из Мариуполя

Мастер-классы по яворовской росписи, которые одновременно являются арт-терапией, проводит директор краеведческого музея Леся Бельская. Она также является местной координатором проекта Women's New Horizons, реализующим Центр "Женские перспективы" для поддержки женщин-переселенок.

Выводя кистью по деревянному домику, Елена из Мариуполя вспоминает свой захваченный дом и рассказывает свою непростую историю. Ее муж – военный, он защищал Мариуполь, а сейчас почти год в плену. Он родился на Яворовщине, поэтому Елена с двумя сыновьями переехала сюда.



Арт-терапия помогает лучше познакомиться между собой и найти утешение / Фото ZAXID.NET

"До 4 марта мы жили дома. В начале войны было ощущение, что это ненадолго, но когда во время короткой встречи с мужем я посмотрела в его глаза, то поняла, что все серьезно. Мы знали, что они идут с востока, но что они приближаются с Запорожского направления, не ожидали. Двое суток мы сидели в подвале. Не было ни света, ни связи, уже и еды не хватало, а воду для летнего ребенка я грела под одеждой", – вспоминает женщина.

Елена учтиво следовала указаниям мужа-военного, и, как только он сказал им покинуть дом, женщина с двумя детьми переехала в приют в школе. А уже через два дня в их дом ворвались русские солдаты.

"Больше всего мы боялись, что они зайдут, заберут детей, узнав, что муж военный. Он сказал нам срочно уезжать. До 20 марта мы прятались в школе, а как только уехали оттуда, в школу был прилет. Уезжать было сложно, с очень тщательной фильтрацией. Видишь разбитый город, проезжаешь несколько километров – и уже стоят они. Ты понимаешь, что человек остается там, а ты едешь, и не знаешь куда…", – со слезами рассказывает Елена.

Сейчас ее очень поддерживает старший 9-летний сын, весь у отца. За это время мальчик очень повзрослел, поддерживает маму, задает столь взрослые вопросы, на которые женщина не может ответить.

Пока подрастает младший сын, Елена, по образованию инспектор пожарной безопасности, заботится о нем с братом. А ночью, когда дети лягут спать, жжет пряники. На них глазурью выводит цветы, росшие возле ее утраченного дома. Женщина объясняет, что ночная тишина и творческое занятие отвлекают от неприятных мыслей.



Елена выпекает пряники, продаваемые в местных магазинах / Фото ZAXID.NET

Елена не хочет называть свою фамилию, чтобы не навредить мужу.

Переселенка из Николаева пытается освободить из плена мужа

Зато другая переселенка, Екатерина Федоренко из Николаева, сама просит помощи у журналистов. Ее любимый Сергей, прапорщик 36 бригады морской пехоты, попал в плен 12 апреля 2022 во время неудачного прорыва с завода Ильича в том же Мариуполе.

Долгое время он считался пропавшим без вести, пока Екатерина не увидела его фото на русских пабликах. Теперь молодая жена обивает пороги всех возможных учреждений, чтобы вызволить мужа из плена. Уже собрала целую папку документов, а ей повсюду отвечают одно – ждать.

Ждут отца и двое пятилетних сыновей-близнецов. Екатерина планирует в этом году отдавать их в школу. Дети посещают реабилитационные занятия в Центре науки, сама же работает с психологами.

"У нас все хорошо, – успокаивает женщина. – Но первое время я не могла ни ему, ни себе помочь. А сейчас я могу уверенно сказать, что борюсь за возвращение мужча и могу позаботиться о себе и детях. Дети стали сильнее, но осталась тревога, они отвлекаются занятиями".

Вместе с представителями горсовета Екатерина и другие жены военных организуют встречи для родных пленных и без вести пропавших.

За помощью женщина обратилась и к юристам центра "Женские перспективы". В Новояворовском общине Центр реализует проект Women's New Horizons, в рамках которого оказывают адвокационную поддержку переселенным женщинам.



Екатерина Федоренко добивается освобождения мужчины из плена / Фото ZAXID.NET

"Мы оказываем юридическую, психологическую помощь, экономические консультации для самозанятости, ведение бизнеса, гуманитарную адресную помощь. Наша задача – поделиться опытом, как можно защищать собственные права сплачиваясь. Это помощь увидеть себя в этой общине, свою роль, свою жизнь в новых условиях. И научиться на него влиять. Быть активными, верить в свои силы. Женщинам помогаем мы, местные жители и органы местного самоуправления", – объясняет координатор проекта Елена Кальбус.

Мама-одиночка, бабушка и староста общежития

Еще одним коллективным обращением от переселений в Центр была просьба о помощи для выделения лучших комнат в общежитии местного училища.

Первый год ВПЛ жили там на трех этажах, пока ученики учились дистанционно. Когда начался новый учебный год, пришлось немного потесниться и переехать в другие комнаты, которые не совсем устраивали женщин с маленькими детьми.

"Инициативная группа составила письмо-обращение об улучшении жилищных условий в общежитии, мы его направили в ЛОВА в департамент соцзащиты", – отметила Ирина Перив, юрист проекта, которая помогала написать обращение и посоветовала, куда с ним обратиться.

Заместитель директора училища Роксоляна Пузяк пояснила, что ремонт последнего свободного этажа общежития учебное заведение начало еще в прошлом году собственными силами. Впоследствии областная администрация выделила средства на завершение работ. И хотя ЛОВА отчитывалась об окончании ремонта этого этажа еще в октябре 2022 года, до сих пор оно было не заселено как резервное.

"Нам не хватало твердого инвентаря (мебели). Но как раз их завезли, и через неделю 59 ВПЛ переселят сюда. Здесь обустроили все комнаты, санузлы и кухню. Всего на этаже 32 двух- и трехместных комнат, рассчитанных на 80 человек", – пояснила Роксоляна Пузяк.

Помещение отремонтированного пятого этажа общежития, в которое поселят ВПЛ / Фото ZAXID.NET

Старостой среди переселенок, проживающих в общежитии училища, является Елена Русина из Лисичанска. Энергичная женщина с руководящими качествами лихо раздает задачу в коридоре: как раз привезли гуманитарку, нужно принимать. Ей некогда давать интервью. Впрочем, во время короткого разговора Елена рассказывает, что приехала в Новояворовск с тремя детьми, внуком-младенцем, мамой и сестрой с ее ребенком.

Ее сестра Ирина добавляет, что две недели они просидели в погребе почти не выходя. Когда выезжали под взрывами, думали, на неделю, с собой взяли только сменную одежду и документы. В последний раз, когда получила известие из дома, узнала, что в ее доме уже не было окон, дверей. Сейчас там – оккупированная территория и связи нет. Семья даже не знает, есть ли еще дом.

В новом городе Ирина временно устроилась продавщицей. Пока местные едут на сезонную работу в Польшу, переселенцы их заменяют здесь. Постоянную работу найти тяжело. А Елена, ранее работавшая швеей, маляром-штукатуром и продавщицей, сейчас занимается хозяйственными вопросами в общежитии, справедливо распределяет гуманитарную помощь, разрешает конфликты между переселенцами. Опрашивает жителей об их потребностях, а списки передает благотворителям.

"Организуем юридические, психологические консультации, помогаем устроить детей в школу и садик. Женщины здесь в основном либо с малыми детьми, либо уже пенсионеры. Поэтому большинство не работает. Занимаются досугом – вышивают, вяжут, рисуют", – рассказывает Елена Русина.



Елена Русина следит за своими детьми и управляет делами в общежитии / Фото ZAXID.NET

Городской голова Новояворовска Владимир Мацелюх отмечает, что в общине есть предприятия, которым нужны специалисты. Другая проблема, говорит мэр, не все готовы идти работать на более низкие должности и зарплаты.

По информации городского Центра занятости, вакансии, которые могут предложить в Новояворовске, это бухгалтер, менеджер, швея, почтальон, горничная, портной, продавец, слесарь, ремонтник, водитель. Средняя зарплата – 8,8 тыс. грн. С начала войны 40 обратившихся к ним людей получили работу.

"Девять лет статуса ВПЛ дают много ответов"

Маргарита Божко родом из Харцызска на Донетчине, откуда в 2015 году переехала в Кременную, но снова была вынуждена бежать из-за войны. Ее муж – глава Краснореченской общины в Луганской области. Она также много лет работала в органах местных властей, госслужащим в управлении соцзащиты.

"Мы уезжали за два дня до того, как полностью прекратилась эвакуация из города. Через 10 дней Кременную оккупировали. Что дома – неизвестно, связи нет", – говорит дважды переселенная Маргарита Божко.



Маргарита Божко имеет большой опыт в решении социальных вопросов / Фото горсовета

В Новояворовске Маргарита возглавила Консультативно-координационный центр работы по ВПЛ. Ее 14-летняя дочь Елизавета помогает маме в центре, ведет Telegram-канал для живущих в общине переселенцев. В Центре предоставляют услуги, организуют встречи со специалистами международных благотворительных фондов.

"Я имею статус внутренне перемещенного лица уже девять лет, поэтому со своим опытом сама знаю ответы на многие вопросы: оформление или возобновление документов, вопросы поврежденного имущества. Когда приходят ВПЛ, направляемые местными властями и соцслужбами, проводим анкетирование, какие есть потребности по юридической, психологической, медицинской, гуманитарной, финансовой помощи. Работаем с фондами. В мои обязанности входит пригласить их, организовать встречу", – объясняет Маргарита Божко.



В Консультативно-координационном центре ежедневно проходит прием ВПЛ / Фото ZAXID.NET

Мэр Новояворовска Владимир Мацелюх отмечает, что их община – единственная в области, которая взяла на себя ответственность открыть координационный центр, во всех других такие центры работают при РВА. Здесь сейчас официально зарегистрировано 1200 переселенцев. Однако работа уже отлажена и систематизирована.

Совместные праздники и знакомство с традициями

Глава общины доволен таким сотрудничеством с инициативными новыми жителями.

"Мы будем прилагать максимум усилий, чтобы такие активные люди, которые приходят со своими идеями, остались постоянно в нашей общине, потому что их деятельность является имиджевой", – подчеркнул Владимир Мацелюх.

Чиновники, невзирая на свой официальный статус и обязанности, пытаются поддержать своих гостей – так они называют переселенцев. Часто вместе с ними принимают участие в досуге, особенно в традиционных праздниках. А секретарь городского совета Иванна Попик даже стала крестной для младенца семьи из Харьковщины.

"Через нашу общину за время войны прошло 4500 официально зарегистрированных ВПЛ. При координационном центре они создали женский клуб, организовываем образование для взрослых. Чаще всего, что мы слышим от наших гостей: "Больше всего мне запомнятся здешние обычаи и традиции, которых мы не знали, церковь, в которую мы раньше не ходили", – отметила Иванна Попик.

Маргарита Божко также добавляет, что не ожидала такого хорошего отношения к переселенцам. Очень удивлена богатой культурой и сохранением традиций на западе Украины.

"У нас здесь заново происходит знакомство с Украиной. Ваши традиции на Новый год, Рождество, Пасху – это просто взрыв эмоций", – удивляется женщина.

Богатые традиции Яворовщины радуют гостей региона / Фото ZAXID.NET

Ее дополняет Татьяна из Николаева, жена военного, приехавшая в Новояворовск с 6-летней дочерью. Женщина начала посещать курсы вышивальщиц и увлеченно рассказывает о большом количестве занятий и новых впечатлений в гораздо меньшем городе, однако с богатой культурой.

"Даже если мы уедем отсюда, это останется в сердце навсегда. Здесь столько всего мы увидели. Правду говорят, что это сердце Украины. У нас такого и близко нет", – сказала она.