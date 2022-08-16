В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно. Об этом сообщили в Николаевской ОВА со ссылкой на районные администрации.

Обратите внимание Взрывы в 5 районах города и ликвидированные враги на Юге: главное за 174-й день войны

оккупанты атаковали гражданскую инфраструктуру

В Николаевском районе россияне обстреляли поселок Первомайский. Там частично разрушены учебное заведение, частные дома и повреждены приусадебные участки. К счастью, пострадавших нет.

Три часа захватчики атаковали Лиманы Галицыновской громады. В селе повреждена электросеть.

В Баштанском районе зафиксированы обстрелы поселка Широкое. Как следствие, разрушен один жилой дом и дорога. русские били по уже разрушенной школе.

Вечером и ночью обстрелы пришлись на село Красная Долина. Информации о повреждениях и пострадавших пока нет.

На протяжении суток оккупанты атаковали Лепетиху и Кавказ Березнеговатской общины. А ночью 16 августа под обстрел попал поселок Березнеговатый. Известно об одном погибшем и одном раненом.

Как прошла ночь в Николаеве

Ночь на 16 августа в Николаеве прошла спокойно. Об этом сообщил глава местной ОВА.

Жители отдельных районов могли слышать взрывы около 5:30 утра. Но к счастью, прилетов по городу не было, несколько ракет разорвалось в полях,

– написал Александр Сенкевич.

Стоит посмотреть – Владимир Зеленский обратился к украинцам вечером 15 августа: видео