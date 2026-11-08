Во время перемирия в Олешках стороны следили друг за другом с помощью дронов, – Арахамия

Арахамия объяснил, как проверяли движение войск в Олешках / Валентина Полищук / 24 Канал
В первые 24 часа режима тишины во временно оккупированных Олешках у сторон не было процедуры фиксации инцидентов. Давид Арахамия сообщил, что для проверки сообщений о передвижении войск разрешили задействовать по 2 дрона с каждой стороны.
Председатель фракции "Слуга народа" и член украинской переговорной группы сообщил во время беседы с журналистами в Посольстве Украины в США в Вашингтоне, что сначала поступали многочисленные сообщения о переброске личного состава и доставке боеприпасов. По словам политика, прежде чем выдвигать какие-либо претензии другой стороне, он лично требовал видеоподтверждения.
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Как отслеживались нарушения режима тишины
"Когда мы ввели режим прекращения огня в первые 24 часа, мы забыли на самом деле внедрить механизм контроля за инцидентами", – сообщил Арахамия.
По его словам, тогда обе стороны заявляли, ссылаясь на разведывательные данные, о перемещении боеприпасов.
Поэтому всех собрали и предложили разрешить каждой стороне постоянно запускать по два беспилотника с целью объективного контроля за инцидентами, чтобы иметь видео для подтверждений и для возможного дальнейшего обвинения другой стороны в нарушениях.
Вместе с тем, по его мнению, "наверняка правда где-то посередине".
Арахамия предположил, что отдельные перегруппировки на местности могли иметь место, но, по его оценке, они не ухудшили позиции украинских защитников.
Может, кто-то этим воспользовался, знаете, для перегруппировки в определенном смысле, в меньшем масштабе, но это точно не что-то драматическое, что повредило бы позициям украинской армии. Это точно
Ранее украинские военные сообщали, что враг пытался воспользоваться перемирием для укрепления собственных рубежей.
В частности, в Генеральном штабе ВСУ отмечали, что российские подразделения использовали затишье для ротации сил и усиления логистики. В то же время стороны официально согласовали запрет на движение техники на период эвакуации гражданского населения.
А 8 ноября президент Зеленский подтвердил, что под прикрытием гуманитарной операции в Олешках россияне провели значительную ротацию.
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