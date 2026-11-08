Під час перемир'я в Олешках сторони слідкували один за одним з допомогою дронів, – Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" і член української переговорної групи повідомив під час спілкування з журналістами в Посольстві України в США у Вашингтоні, що спочатку надходили численні повідомлення про перекидання особового складу та підвезення боєприпасів. За словами політика, перш ніж висувати будь-які претензії іншій стороні, він особисто вимагав відеопідтвердження.

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Як відстежували порушення режиму тиші

"Коли ми започаткували припинення вогню у перші 24 години, ми забули насправді впровадити механізм контролю за інцидентами", – повідомив Арахамія.

За його словами, тоді з обох сторін стверджували, з посиланням на розвідувальні дані, про переміщення боєприпасів.

Тож усіх було зібрано і запропоновано дозволити кожній стороні запускати увесь час по два безпілотники з метою здійснення об'єктивного контролю за інцидентами, щоб мати відео для підтверджень і для можливого подальшого звинувачення іншої сторони у порушеннях.

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Разом з тим, на його думку, "напевно, що правда посередині".

Арахамія припустив, що окремі перегрупування на місцевості могли відбутися, але, за його оцінкою, вони не погіршили позицій українських захисників.

Може хтось цим скористався, знаєте, для перегрупування певним чином, у меншому масштабі, але це точно не щось драматичне, що зашкодило б позиціям української армії. Це точно– зазначив він.

Раніше українські військові повідомляли, що ворог намагався скористатися перемир'ям для зміцнення власних рубежів.

Зокрема, у Генеральному штабі ЗСУ зазначали, що російські підрозділи використали тишу для ротації сил та посилення логістики. Водночас сторони офіційно узгоджували заборону на рух техніки на період евакуації цивільного населення.

А 8 листопада президент Зеленський підтвердив, що під прикриттям гуманітарної операції в Олешках росіяни провели значну ротацію.