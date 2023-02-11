Там запустят экспресс для влюбленных "Поезд к тебе", на котором можно отправиться в романтическое путешествие по Киеву, а также отведать блюда от известного украинского шеф-повара Евгения Клопотенко. Более того, устроить незабываемый вечер можно будет не только 14 февраля, но и 18 и 19 числа.

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Романтическая музыка и специальное меню

Для интересного досуга в Укрзализныце подготовили новенький вагон, купе на двоих, романтическую музыку и возможность заказать специальное меню от шеф-повара. Также на борту будет доступна новая чайная коллекция Укрзализныци и специальное десертное меню.

Конечно, романтическое фото на фоне ретропаровоза – это бесплатный бонус и обязательный ритуал!

– подчеркнули в Укрзализныце.

И таким романтическим путешествием можно будет наслаждаться в течение 2,5 часов по кольцу вокруг столицы. Более того, в него влюбленные отправятся в паровозе, поэтому даже отключение света не помешает им хорошо провести время со своими партнерами.

Где искать и как купить билеты

Те, кто захочет оригинально провести вечер, могут купить билеты исключительно в приложении Укрзализныци по запросу Киев-Пассажирский — Киев-Романтический. Они уже доступны для заказа и стоят 211 гривен. Однако следует отметить, что их количество ограничено.

Обратите внимание! Ужин не входит в стоимость билета, поэтому с каждым заказчиком представители Укрзализныци свяжутся дополнительно и предложат опциональное меню от шефа.

Заметим, что первые 5 купе в этом поезде в Укрзализныце хотят отдать влюбленным военным.

Вся эта романтика была бы невозможна без вас. Если вы или ваша половинка защищают Украину в рядах ВСУ и 14.02 будете в Киеве, напишите нам на service@uz.gov.ua с темой письма "Любовь победит!" и приложите фото военного билета. Первые 5 пар получат от нас бесплатные билеты и ужин,

– подчеркнули в компании.

Отправится поезд 14 февраля в 18:56, а 18 и 19 февраля – в 12:56. Путешествие начнется и завершится на Центральном вокзале.

Если же во время романтического вечера раздастся воздушная тревога, то поезд продолжит движение до конечной остановки четко по графику.