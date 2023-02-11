Там запустять експрес для закоханих "Потяг до тебе", на якому можна відправитися у романтичну подорож Києвом, а також скуштувати страви від відомого українського шеф-кухаря Євгена Клопотенка. Ба більше, влаштувати незабутній вечір можна буде не лише 14 лютого, а ще й 18 та 19 числа.

До теми Як оригінально зробити пропозицію руки та серця на День Валентина: топ 5 романтичних ідей

Романтична музика та спеціальне меню

Для цікавого дозвілля в Укрзалізниці підготували новенький вагон, купе на двох, романтичну музику та можливість замовити спеціальне меню від шеф-кухаря. Також на борту будуть доступні нова чайна колекція Укрзалізниці та спеціальне десертне меню.

Звісно, романтичне фото на фоні ретропаровоза — це безкоштовний бонус і обов'язковий ритуал!

– підкреслили в Укрзалізниці.

І такою романтичною подорожжю можна буде насолоджуватися протягом 2,5 годин по кільцю навколо столиці. Ба більше, у неї закохані відправляться у паровозі, відтак навіть виключення світла не завадять їм гарно провести час зі своїми партнерами.

Де шукати та як купити квитки

Ті, хто захоче оригінально провести вечір, можуть придбати квитки виключно в застосунку Укрзалізниці за запитом Київ-Пасажирський — Київ-Романтичний. Вони уже доступні для замовлення та коштують 211 гривень. Однак варто зауважити, що їхня кількість обмежена.

Зверніть увагу! Вечеря не входить до вартості квитка, тому з кожним замовником представники Укрзалізниці зв'яжуться додатково та запропонують опціональне меню від шефа.

Зауважимо, що перші 5 купе у цьому поїзді в Укрзалізниці хочуть віддати закоханим військовим.

Вся ця романтика була б неможливою без вас. Якщо ви або ваша половинка боронять Україну в лавах ЗСУ і 14.02 буде в Києві, напишіть нам на service@uz.gov.ua з темою листа "Кохання переможе!" і прикладіть фото військового квитка. Перші 5 пар отримають від нас безкоштовні квитки та вечерю,

– підкреслили у компанії.

Відправлятиметься потяг 14 лютого о 18:56, а 18 та 19 лютого – о 12:56. Подорож почнеться та завершиться на Центральному вокзалі.

Якщо ж під час романтичного вечора пролунає повітряна тривога, то потяг продовжить рух до кінцевої зупинки чітко за графіком.