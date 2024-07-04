Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко и показал видео об одном из таких домов в Киеве.

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"Жители жилого дома на улице Большой Васильковской, ОСМД "Художник", совместно с городом, осуществили комплекс энергоэффективных мероприятий. Среди которых, в частности, установили солнечные панели и инверторы. Они являются дублирующим источником электроэнергии. В частности, для домового оборудования, в ситуациях возможного отключения электроэнергии. От батарей автономно может полностью работать индивидуальный теплопункт (до 48 часов). А если с освещением мест общего пользования и наружным освещением – на батареях это все может работать сутки. Если же и с подключенными лифтами, то 12 часов", – сообщил Виталий Кличко.

Он отметил, что уже более тысячи столичных жилых многоэтажек установили альтернативные источники электроэнергии, которые обеспечивают им автономность.

Сейчас особое внимание – к Программе по частичному возмещению стоимости независимых источников энергии. По этому механизму город компенсирует 75% стоимости приобретенного генератора или другого оборудования. На начало этого года в домах ОСМД и ЖСК установили более 670 единиц различного оборудования. А в целом, с другими домами, – более 1 тысячи. Сумма возмещения от города составила около 18,6 миллиона гривен,

– подчеркнул Виталий Кличко.

Как известно, Киевсовет 4 июля проголосовал за инициативу Виталия Кличко по увеличению почти в четыре раза компенсации жителям многоэтажек за приобретение генераторов. Сумма возмещения городом теперь составляет до 300 тысяч гривен за единицу оборудования.