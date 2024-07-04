Про це розповів мер Києва Віталій Кличко і показав відео про один з таких будинків у Києві.

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"Мешканці житлового будинку на вулиці Великій Васильківській, ОСББ "Художник", спільно з містом, здійснили комплекс енергоефективних заходів. Серед яких, зокрема, встановили сонячні панелі та інвертори. Вони є дублюючим джерелом електроенергії. Зокрема, для будинкового обладнання, в ситуаціях можливого вимкнення електроенергії. Від батарей автономно може повністю працювати індивідуальний теплопункт (до 48 годин). А якщо з освітленням місць загального користування і зовнішнім освітленням – на батареях це все може працювати добу. Якщо ж і з підключеними ліфтами, то 12 годин", – повідомив Віталій Кличко.

Він зазначив, що вже понад тисячу столичних житлових багатоповерхівок встановили альтернативні джерела електроенергії, які забезпечують їм автономність.

Зараз особлива увага – до Програми з часткового відшкодування вартості незалежних джерел енергії. За цим механізмом місто компенсує 75% вартості придбаного генератора або іншого обладнання. На початок цього року в будинках ОСББ і ЖБК встановили понад 670 одиниць різного обладнання. А загалом, з іншими будинками, – понад 1 тисячу. Сума відшкодування від міста склала близько 18,6 мільйона гривень,

– наголосив Віталій Кличко.

Як відомо, Київрада 4 липня проголосувала за ініціативу Віталія Кличка щодо збільшення майже в чотири рази компенсації мешканцям багатоповерхівок за придбання генераторів. Сума відшкодування містом тепер становить до 300 тисяч гривень за одиницю обладнання.