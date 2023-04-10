Об этом командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский сообщил в своем телеграм-канале. Он также обнародовал видеоработы реактивных систем залпового огня M142 HIMARS.

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Как работает украинская артиллерия

"Сегодня украинская артиллерия доказывает свою эффективность. Она уничтожает тысячи единиц солдат и техники противника. Наряду с иностранным оружием, украинские воины ловко совмещают отечественные артиллерийские системы, поражающие вражеские объекты на поле боя", – подписал видео Сырский.

Он отметил, что 27, 43 и 107 реактивные и артиллерийские бригады неоднократно доказывали свою производительность, оказывая мощную огневую поддержку во время проведения различных военных операций.

Работа украинской артиллерии: смотрите видео

Что известно о HIMARS

РСЗО M142 HIMARS – это высокомобильная реактивная система залпового огня, предназначенная для поражения районов сосредоточения артиллерийских систем, средств ПВО и огневой поддержки, грузового транспорта, боевых машин и бронетранспортеров, а также оказания огневой поддержки своим подразделениям и средствам поддержки.

Система предназначена для стрельбы управляемыми и неуправляемыми ракетами. Дальность поражения – от 2 до 300 км. Подготовка к стрельбе занимает минуту благодаря тому, что стандартные ракеты поставляются в пусковую установку сразу по шесть штук в специальных пеналах.

Грузовик HIMARS имеет массу 16 тонн, из которых 5 тонн – полезная нагрузка: шесть ракет для залпового огня или одна оперативно-тактическая ракета. Обслуживание состоит из трех человек: водитель, стрелок и командир.