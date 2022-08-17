Такое заверение высказал 17 августа Владимир Зеленский. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на вечернее обращение президента.
Обращение Владимира Зеленского за 17 августа: смотрите видео
Наши защитники продолжают уничтожать врагов и их военный потенциал по всем направлениям. И настанет время, когда оккупанты погибнут, как роса на солнце, не только на оккупированных территориях Востока Украины, но и на Юге и в Крыму.
Такое заверение высказал 17 августа Владимир Зеленский. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на вечернее обращение президента.