Об этом для 24 Канала рассказал военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков. Он отметил, что Су-25, как и любой военный самолет, нуждается в ремонте.

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"Надо понимать, что самолет нуждается в обслуживании. Су-25 не сверхзвуковой самолет и у него нет больших перегрузок. И он не единственный, который использует Россия. Основной авиационный парк – это Су-30. У него ресурс 6 тысяч часов. У России есть проблемы, не все идеально", – рассказал Катков.

Обратите внимание – Олег Катков об использовании авиации: смотрите видео

Касается любой авиации

По словам военного эксперта, Россия гораздо быстрее теряет ресурсы во время боевого использования. Усложняются условия эксплуатации, поскольку больше бомбовая нагрузка, взлеты и посадки, использование форсажных режимов и т.д.

Катков отметил, что использование авиации упирается в большое количество авиаремонтных предприятий. По словам эксперта, их в России около 15, а если вспомнить все авиационные, то выйдем на примерно 30 предприятий. Кроме того, можно добавить Беларусь.

Да, в России ресурсы уменьшаются. Это, безусловно, будет влиять на интенсивность использования российской авиации. Это отрицательная перспектива для любой авиации, выполняющей боевые задания. Это касается и Воздушных сил Украины, эксплуатирующих самолеты старше 30 лет. Именно поэтому нам так нужна авиация, – сказал военный эксперт.

В России упал самолет

Штурмовик окупантов Су-25 упал 23 февраля в Белгороде. Пилот самолета погиб. В воздушных силах считают, что причиной авиакатастрофы могла быть непрофессионализм. Это не первый подобный случай.