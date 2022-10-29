Согласно расследованию FranceInfo, бывший премьер-министр Франции и экс-кандидат в президенты обращался за помощью к российскому правительству.

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В своем расследовании сети агентов Путина во Франции FranceInfo обнаружила документы, описывающие эти тайные договоренности. Центр "Досье", некоммерческая группа, основанная Михаилом Ходорковским, бывшим олигархом и давним критиком режима Путина, получила доступ к конфиденциальным документам. Кто-то из российского правительства поддерживал связь с сотрудниками Центра, которые находятся в Лондоне.

Фийон встречался с главой "Газпрома" относительно "Северного потока-2"

Один из этих документов, датированный февралем 2019 года, пришел из российского посольства в Париже. В нем говорится о просьбе, написанной тогдашним премьер-министром Франции Франсуа Фийоном. После встречи с Путиным он попросил встречу с руководителем российской газовой компании "Газпром".

В заявлении говорится, что он "просит содействия в организации встречи с Алексеем Миллером, с которым он хотел бы обсудить следующие темы: проект финансирования футбольной команды, упомянутой на встрече с Путиным в декабре, и Северный поток-2".

Обратите внимание! Тогда наступил важный момент для проекта "Северный поток-2" – большого газопровода, целью которого была транспортировка российского газа в Европу в обход Украины.



Россияне нуждались в поддержке европейских лидеров для продвижения проекта. Франсуа Фийон оказался именно тем чиновником, который подошел на эту роль в правильный момент.

У него "есть власть, он знает Францию изнутри, и у него есть контакты", чтобы вести бизнес с Европой и влиять на политическую жизнь.

– говорится в расследовании французских журналистов.

Через несколько месяцев после встречи с Путиным, Фийон трижды встречался с Алексеем Миллером, влиятельным руководителем "Газпрома".

Фийону дали две должности в российских энергетических компаниях

Неизвестно, получал ли Франсуа Фийон финансовое вознаграждение от "Газпрома" напрямую. Однако ему предложили два поста в России в 2021 году: один в нефтяной компании "Зарубежнефть", а другой – в нефтехимической компании "Сибур". По оценкам специалистов, находясь на этих двух должностях, руководитель получает не менее 80 000 евро зарплаты в год.

Экс-посол России подтвердил высокую цену должностей Фийона

Бывший посол России во Франции Александр Орлов соглашается, что это привлекательные должности, требующие от должностного лица значительного влияния "в нужном направлении" и налаживания деловых связей. Журналист FranceInfo спросил об этом Франсуа Фийона, но тот решил отказаться от комментариев.

Фийон вышел из российского бизнеса

Через четыре дня после начала российского вторжения в Украину Фийон вышел из состава совета директоров двух российских компаний – в ответ на критику, заявив, что не получал никаких денег.

Это коллективный провал, но в иерархии ответственности только Владимир Путин несет ответственность за начало конфликта, которого можно было избежать,

– написал Фийон в статье для французского ежемесячного издания Le Journal du Dimanche.

Позорные заявления Фийона о войне России против Украины

Следовательно, Франсуа Фийон действительно получил свои подарки от России. Однако стоит проанализировать и некоторые из его последних заявлений о войне между Россией и Украиной, чтобы определить, не был ли он предвзятым и не использовал ли свое влияние. 24 февраля бывший премьер-министр столкнулся с негативной реакцией из-за критики "неспособности Запада прислушаться" к российским желаниям относительно НАТО.

"Я предостерегал против отказа Запада рассматривать российские запросы по расширению НАТО в течение последних десяти лет", – заявлял он. Буквально через несколько минут после того, как Путин объявил о вторжении в Украину, Франсуа Фийон сказал: "Такой подход приводит сегодня к опасному конфликту, которого можно было бы избежать".

Таким образом, Фийон осуждал НАТО в день, когда Путин начал жестокую войну против независимой Украины.

Фийона назвали "сотрудником Путина"

Депутат Европарламента Рафаэль Глюксманн заявил в эфире телеканала BFM-TV, что "Франсуа Фийон является сотрудником Владимира Путина" и что "нам придется положить конец всем этим изменам".

Яэль Браун-Пиве, член партии президента Макрона и глава юридического комитета Национального собрания, написала в твиттере: "Нет, нет никаких "но". Война – это факт, кто бы не решил ее вести. Это частичное осуждение не делает вам чести".

Янник Жадо, активист по охране окружающей среды, назвал Франсуа Фийона "союзником диктатора, который ведет войну в Европе".

Фийон повторяет заявления, которые часто звучат на российских пропагандистских СМИ. Является ли это случайностью?

Очевидно, Россия использует привлекательные рабочие места в своих газовых и нефтяных корпорациях для завоевания лояльности европейских политиков.

Другие высокопоставленные европейские чиновники недавно вошли в состав советов директоров российских энергетических компаний, включая бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в 2017 году и бывшего министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в июне 2021 года.

Фиона признали виновным в создании фиктивного рабочего места для жены на госслужбе

В 2020 году французский суд признал Фийона виновным в схеме, в рамках которой он якобы выплатил своей жене около 1 миллиона евро в течение нескольких лет – за минимальную помощь в исполнении его парламентских обязанностей.



Этот скандал уничтожил кандидатуру Фийона на президентских выборах 2017 года. Вместе с женой, получившей условный срок, Фийон оспаривает обвинительные приговоры. На время рассмотрения апелляций он остается на свободе. Теперь ему грозит новый скандал.

Смотрите видео расследования относительно связей с Россией: