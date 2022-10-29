Згідно з розслідуванням FranceInfo, колишній прем'єр-міністр Франції та екскандидат у президенти звертався за допомогою до російського уряду.

До теми Працювали на Путіна: як депутати з Франції погоріли на корупційних зв'язках із Росією

У своєму розслідуванні мережі агентів Путіна у Франції, FranceInfo виявила документи, що описують ці таємні домовленості. Центр "Досьє", некомерційна група, заснована Михайлом Ходорковським, колишнім олігархом і давнім критиком режиму Путіна, отримала доступ до конфіденційних документів. Хтось із російського уряду підтримував зв'язок зі співробітниками Центру, які перебувають в Лондоні.

Фійон зустрічався з главою "Газпрому" щодо "Північного потоку-2"

Один із цих документів, датований лютим 2019 року, прийшов з російського посольства у Парижі. У ньому мовиться про прохання, написане тодішнім прем'єр-міністром Франції Франсуа Фійоном. Після зустрічі з Путіним він попросив про зустріч з керівником російської газової компанії "Газпром".

У заяві йдеться, що він "просить сприяння в організації зустрічі з Алєксєєм Міллєром, з яким він хотів би обговорити наступні теми: проєкт фінансування футбольної команди, згаданої на зустрічі з Путіним у грудні, і "Північний потік-2"".

Зверніть увагу! Тоді настав важливий момент для проєкту "Північний потік-2" – великого газопроводу, що мав на меті транспортувати російський газ до Європи в обхід України.



Росіяни потребували підтримки європейських лідерів для просування проєкту. Франсуа Фійон виявився саме тим посадовцем, який підійшов на цю роль у правильний момент.

У нього "є влада, він знає Францію зсередини, і в нього є контакти", щоб вести бізнес з Європою і впливати на політичне життя,

– мовиться у розслідуванні французьких журналістів.

Через кілька місяців після зустрічі з Путіним, Фійон тричі зустрічався з Алєксєєм Міллєром, впливовим керівником "Газпрому".

Фійону дали дві посади в російських енергетичних компаніях

Невідомо, чи отримував Франсуа Фійон фінансову винагороду від "Газпрому" напряму. Однак йому запропонували дві посади в Росії у 2021 році: одну в нафтовій компанії "Зарубежнефть", а іншу – в нафтохімічній компанії "Сібур". За оцінками фахівців, перебуваючи на цих двох посадах, керівник отримує щонайменше 80 000 євро зарплатні в рік.

Експосол Росії підтвердив високу ціну посад Фійона

Колишній посол Росії у Франції Олександр Орлов погоджується, що це привабливі посади, які вимагають від посадовця значного впливу "в потрібному напрямку" і налагодження ділових зв'язків. Журналіст FranceInfo запитав про це Франсуа Фійона, але той вирішив відмовитися від коментарів.

Фійон вийшов з російського бізнесу

Через чотири дні після початку російського вторгнення в Україну, Фійон вийшов зі складу ради директорів двох російських компаній – у відповідь на критику, заявивши, що не отримував жодних грошей.

Це колективний провал, але в ієрархії відповідальності тільки Володимир Путін несе відповідальність за початок конфлікту, якого можна була уникнути,

– написав Фійон у статті для французького щомісячного видання Le Journal du Dimanche.

Ганебні заяви Фійона про війну Росії проти України

Отже, Франсуа Фійон дійсно отримав свої подарунки від Росії. Однак варто й проаналізувати деякі з його останніх заяв щодо війни між Росією та Україною, щоб визначити, чи не був він упередженим і чи не використовував свій вплив. 24 лютого колишній прем'єр-міністр зіткнувся з негативною реакцією через критику "нездатності Заходу прислухатися" до російських бажань щодо НАТО.

"Я застерігав проти відмови Заходу розглядати російські запити щодо розширення НАТО протягом останніх десяти років", – заявляв він. Буквально через кілька хвилин після того, як Путін оголосив про вторгнення в Україну, Франсуа Фійон сказав: "Такий підхід призводить сьогодні до небезпечного конфлікту, якого можна було б уникнути".

Таким чином, Фійон засуджував НАТО в день, коли Путін розпочав жорстоку війну проти незалежної України.

Фійона назвали "співробітником Путіна"

Депутат Європарламенту Рафаель Глюксманн заявив в ефірі телеканалу BFM-TV, що "Франсуа Фійон є співробітником Володимира Путіна" і що "нам доведеться покласти край усім цим зрадам".

Яель Браун-Піве, членкиня партії президента Макрона і голова юридичного комітету Національних зборів, написала в твітері: "Ні, немає ніяких "але". Війна – це факт, хто б не вирішив її вести. Це часткове засудження не робить вам честі".

Яннік Жадо, активіст з охорони довкілля, назвав Франсуа Фійона "союзником диктатора, який веде війну в Європі".

Фійон повторює заяви, які часто лунають на російських пропагандистських ЗМІ. Чи є це випадковістю?

Очевидно, що Росія використовує привабливі робочі місця у своїх газових і нафтових корпораціях для завоювання лояльності європейських політиків.

Інші попередні високопоставлені європейські чиновники нещодавно увійшли до складу рад директорів російських енергетичних компаній, включаючи колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера у 2017 році та колишнього міністра закордонних справ Австрії Карін Кнайсль у червні 2021 року.

Фійона визнали винним у створенні фіктивного робочого місця для дружини на держслужбі

У 2020 році французький суд визнав Фійона винним у схемі, в межах якої він нібито виплатив своїй дружині близько 1 мільйона євро протягом кількох років – за мінімальну допомогу у виконанні його парламентських обов'язків.



Цей скандал знищив кандидатуру Фійона на президентських виборах 2017 року. Разом з дружиною, яка отримала умовний термін, Фійон оскаржує обвинувальні вироки. На час розгляду апеляцій він залишається на свободі. Тепер йому загрожує новий скандал.

Дивіться відео розслідування щодо зв'язків із Росією: