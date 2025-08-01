Военный обозреватель Денис Попович в эфире 24 Канала отметил, что на направлении Покровска россияне активно забрасывают диверсионно-разведывательные группы (ДРГ). Они проводят разведку и оказывают давление на боевые порядки украинских войск.

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Враг пытается взять в окружение город

Это может свидетельствовать о подготовке врага к попытке штурма города основными силами.

Поскольку мы уступаем численностью, а еще и вынуждены отвлекаться на уничтожение этих групп, удерживать оборону становится сложнее. Нельзя оставлять ДРГ в тылу – если они закрепятся, то начнут оттягивать на себя наши силы, концентрироваться, и тогда держать оборону будет значительно труднее,

– рассказал Денис Попович.

Он добавил, что сейчас ситуация на Покровском направлении остается напряженной: враг активно забрасывает диверсионно-разведывательные группы, а угроза полуокружения города вполне реальна. Российские войска давят с севера в направлении Покровска, а также пытаются обойти город с юго-запада – чтобы замкнуть кольцо окружения.

Что происходит на Покровском направлении: смотрите по карте

Ситуация существенно ухудшилась в последние месяцы.

Какие перспективы? Как всегда в таких случаях – или возьмут, или не возьмут. Мы надеемся, что Покровск удастся удержать,

– сказал Попович.

Он также отметил, что нынешняя тенденция на этом направлении свидетельствует о вероятном дальнейшем обострении ситуации.

Напомним, ранее The Telegraph сообщал, что одна из главных транспортных артерий, которая ведет в Покровск, почти заблокирована из-за атак БпЛА и вражеских засад. Поэтому украинским военным приходится передвигаться пешком – иногда до 20 километров – неся на себе все необходимое снаряжение, чтобы добраться до позиций.

Доброполье остается последним крупным населенным пунктом перед потенциальным полным окружением Покровска. Захват этого города может открыть России путь к установлению полного контроля над Донецкой областью.