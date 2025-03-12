Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире 24 Канала отметил, что российские военкоры переживают из-за вероятного прекращения огня. Они опасаются, что Украина использует его для перевооружения и ротации военных.

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А также сможет доукомплектовать подразделения, лучше закрепиться возле Покровска или в Курской области.

"Если буквально неделю назад звучали заявления о дружбе России и Америки – и в пропагандистских материалах, и в сетях – то сейчас утром я уже видел совсем другие настроения. Мне особенно запомнились два момента: "Все, Трамп уже не наш, он – предатель!" и "Прячьте сервизы, американцы нам больше не друзья!", – сказал Иван Ступак.

В России тревожатся из-за 30 дней тишины

Он добавил, что Россия рассматривает предложения о прекращении огня как троянского коня. Кроме того, в российском обществе катаются на "американских качелях" и подозревают американцев в том, что те подыгрывают Украине. Они опасаются, что оказались в ловушке, точнее, создали ловушку для диктатора Путина.

Напомним, что президент Владимир Зеленский объяснил, что Украина согласилась на 30-дневное перемирие с одной целью: чтобы разрушить российские нарративы о том, что страна не хочет мира. Теперь партнеры Украины увидят, кто на самом деле не хочет мира и кого надо заставлять закончить войну.