Соответствующие кадры опубликовала Государственная пограничная служба. Отмечают, что работа была успешной, пограничникам удалось уничтожить дрон и избежать попадания.

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Ночная работа по "Шахедам" пограничников Одесского отряда над Николаевщиной. Результат – уничтоженный вражеский БПЛА,
– говорится в сообщении.

Над Николаевщиной сбили дрон: видео

Что известно об атаке

  • Силы противовоздушной обороны уничтожили все враждебные цели, которыми россияне пытались атаковать Украину ночью 11 декабря. Враг применил 18 "Шахедов".
  • Все вражеские беспилотники были уничтожены противовоздушной обороной в зоне ответственности воздушного командования "Юг". Большинство – в Николаевской области.
  • Также россияне атаковали 8 баллистических ракет Киевщину.