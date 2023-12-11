Соответствующие кадры опубликовала Государственная пограничная служба. Отмечают, что работа была успешной, пограничникам удалось уничтожить дрон и избежать попадания.
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Ночная работа по "Шахедам" пограничников Одесского отряда над Николаевщиной. Результат – уничтоженный вражеский БПЛА,
– говорится в сообщении.
Над Николаевщиной сбили дрон: видео
Что известно об атаке
- Силы противовоздушной обороны уничтожили все враждебные цели, которыми россияне пытались атаковать Украину ночью 11 декабря. Враг применил 18 "Шахедов".
- Все вражеские беспилотники были уничтожены противовоздушной обороной в зоне ответственности воздушного командования "Юг". Большинство – в Николаевской области.
- Также россияне атаковали 8 баллистических ракет Киевщину.