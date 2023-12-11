Соответствующие кадры опубликовала Государственная пограничная служба. Отмечают, что работа была успешной, пограничникам удалось уничтожить дрон и избежать попадания.

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Ночная работа по "Шахедам" пограничников Одесского отряда над Николаевщиной. Результат – уничтоженный вражеский БПЛА,

– говорится в сообщении.

Над Николаевщиной сбили дрон: видео

Что известно об атаке