Відповідні кадри опублікувала Державна прикордонна служба. Зазначають, що робота була успішною, прикордонникам вдалось знищити дрон і уникнути влучання.
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Нічна робота по "Шахедах" прикордонників Одеського загону над Миколаївщиною. Результат – знищений ворожий БПЛА,
– йдеться в повідомленні.
Над Миколаївщиною збили дрон: відео
Що відомо про атаку
- Сили протиповітряної оборони знищили усі ворожі цілі, якими росіяни намагалися атакувати Україну вночі 11 грудня. Ворог застосував 18 "Шахедів".
- Усі ворожі безпілотники були знищені протиповітряною обороною у зоні відповідальності повітряного командування "Південь". Більшість – у Миколаївській області.
- Також росіяни атакували 8 балістичними ракетами Київщину.