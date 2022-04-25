Видео как пожарные ликвидировали возгорание, опубликовала Львовская областная военная администрация.

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Около 8.30 произошел взрыв на тяговой подстанции железнодорожной станции "Красное" во Львовской области. В результате возник пожар. Еще одну ракету сбили наши ПВО.

Уже через несколько часов спасатели ликвидировали пожар в Золочевском районе, сейчас ситуация контролируемая. Пострадавших, вероятно, нет.

Смотрите видео, как спасатели тушили пожар во Львовской области:



К слову, по словам главы Львовской ОВА Максима Козицкого, ракеты оккупантов летели с юго-восточного направления. Их выпускали из самолетов стратегической авиации, предположительно Ту-95. Одна из них была уничтожена нашими ПВО.

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