Видео как пожарные ликвидировали возгорание, опубликовала Львовская областная военная администрация.
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Около 8.30 произошел взрыв на тяговой подстанции железнодорожной станции "Красное" во Львовской области. В результате возник пожар. Еще одну ракету сбили наши ПВО.
Уже через несколько часов спасатели ликвидировали пожар в Золочевском районе, сейчас ситуация контролируемая. Пострадавших, вероятно, нет.
Смотрите видео, как спасатели тушили пожар во Львовской области:
К слову, по словам главы Львовской ОВА Максима Козицкого, ракеты оккупантов летели с юго-восточного направления. Их выпускали из самолетов стратегической авиации, предположительно Ту-95. Одна из них была уничтожена нашими ПВО.
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