Об этом для 24 канала рассказал бывший работник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.

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"Это все действительно классный Голливуд, классный театр. На публику Соединенные Штаты заявляют, что никогда не поощряли Украину бить по территории России, но одновременно запретить тоже не могут. Это игра для россиян", – отметил Ступак.

Обратите внимание – Ступак о заявлениях США по ударам по России: смотрите видео

Сдерживают россиян

По словам эксперта, США хотят показать россиянам, что не поощряют удары по их территории. Следовательно, россияне не могут говорить о какой-то мести.

США сдерживают россиян. Уверяют, что все делает Украина своими силами, – отметил Ступак.

Удары, вероятно, согласовали с партнерами

Джон Кирби сказал, что удары по российской территории дронами неизвестного происхождения – это нехорошо для Украины и национальных интересов США. По мнению Ступака, это связано с тем, что в США демократия и у каждого свое мнение.

"Однако нам продолжают давать вооружение. Если предположить, что эти удары по территории России сделала Украина (мы ведь не знаем, никто не подтверждал), то такие эти очень вероятно были согласованы с нашими партнерами. Мы зависим от них в денежном эквиваленте, оружии, техники", – рассказал эксперт.

По мнению Ступака, волноваться по поводу публичных заявлений Кирби не нужно.

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