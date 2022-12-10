Про це для 24 каналу розповів колишній працівник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.

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"Це все дійсно класний Голлівуд, класний театр. На публіку Сполучені Штати заявляють, що ніколи не заохочували Україну бити по території Росії, але водночас заборонити теж не можуть. Це гра для росіян", – зазначив Ступак.

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Стримують росіян

За словами експерта, США хочуть показати росіянам, що не заохочують удари по їхній території. Відтак, росіяни не можуть говорити про якусь помсту.

США стримують росіян. Переконують, що все робить Україна своїми силами, – зазначив Ступак.

Удари, ймовірно, погодили з партнерами

Джон Кірбі сказав, що удари по російській території дронами невідомого походження – це недобре для України та національних інтересів США. На думку Ступака, це пов'язано з тим, що у США демократія й у кожного своя думка.

"Проте нам продовжують давати озброєння. Якщо припустити, що ці удари по території Росі зробила Україна (ми ж не знаємо, ніхто не підтверджував), то такі ці дуже ймовірно були погодженні з нашими партнерами. Ми залежимо від них у грошовому еквіваленті, зброї, техніки", – розповів експерт.

На думку Ступака, хвилюватися щодо публічних заяв Кірбі не потрібно.

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