Представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, полковник Юрий Глущенко, рассказал, что человек должен стать на учет в ТЦК по месту своего фактического проживания.
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Можно ли стать на учет не по месту прописки
Так, соответствии с правилами воинского учета, человек должен стать на воинский учет в ТЦК именно по месту жительства. Прописка в этом случае значения не имеет.
Например, если человек проживает в городе Бровары, он должен пойти в Броварской ТЦК и стать на воинский учет,
– сказал Глущенко.
То есть если военнообязанный пописан в определенном месте, а фактически проживает не там, то стоит стать на учет в ТЦК именно по месту жительства.
Человек пишет заявление, с какой целью он становится на воинский учет на новом месте. Информация о постановке на воинский учет принимается во внимание. Человек заносится в единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов, что он находится на учете по новому месту,
– объяснил полковник.
Он добавил, что и таком случае человек будет снят с учета в предыдущем месте.
Где можно обновить данные, кроме ТЦК
Напомним, подписанный Владимиром Зеленским новый закон о мобилизации должен вступить в силу 18 мая 2024 года. Все мужчины призывного возраста должны обновить свои данные в ТЦК.
Также с 18 мая заработает электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста. Обновить свои данные можно будет там,
а также через визит в ЦПАУ.