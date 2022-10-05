Платформа основана в июне 2010 года. Среди основателей такие известные журналисты, политики, деятели культуры как:

Дитер Дем,

Даниэла Дан,

Альбрехт Мюллер,

Константин Векер,

Вольфганг Пипер,

Клаус Дитер Бьом,

Сабина Кебир,

Юрген Рот,

Жан Циглер.

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Что известно об основателях Weltnetz.tv

Дитер Дем является одним из самых "интересных" основателей Weltnetz.tv. Он автор песен, музыкальный продюсер и левый немецкий политик. В 1960-х годах, выступая как певец, Дем использовал псевдоним Леррин, образованный сочетанием его прозвища Ларри и Ленин. Когда социал-демократ Вилли Брандт с должности мэра Западного Берлина пересел в кресло министра иностранных дел ФРГ в 1966 году, Дитер Дем вступил в Социал-демократическую партию Германии (СДП).

Даниэла Дан – немецкая журналистка, известная своей критикой объединения Германии. Тогда, в конце 1980-х, самым мощным критиком объединения Германии была британская консерваторка Мэгги Тэтчер, всем сердцем ненавидевшая левых, от Карла Маркса до СДП.

Обратите внимание! Даниэла Дан и Константин Векер написали открытое письмо немецкому правительству 22 апреля 2022 года с призывами не поставлять оружие Украине, чтобы не способствовать дальнейшей эскалации войны. Также призвали украинское правительство "прекратить вооруженное сопротивление и вернуться к переговорам с целью политического урегулирования". Посылы в этом письме странным образом совпадают с нарративами, которые часто раздаются из уст представителей россии.

Клаус Дитер Бьом – совладелец Salve.tv, обвиняемый в поддержке пропаганды Кремля.

Сабина Кебир выступила 4 апреля 2022 года в защиту России, которая тогда потерпела поражение под Киевом. Она написала, что к сознанию немцев "опять вернулась русофобия, являющаяся следствием военной риторики немецких СМИ", и призвала к сотрудничеству с Россией.

Жан Циглер, швейцарский политик-социалист и дипломат, социолог, неоднократно подвергавшийся критике из-за своей непоколебимой поддержки самых жестоких диктаторов мира. Он выразил "полную поддержку кубинской революции" и ее лидеру Фиделю Кастро, репрессивный режим которого отправил сотни политических диссидентов в тюрьмы.

Всех этих людей объединяет одна черта – завуалированная или открытая поддержка России, где у власти – правый консервативный режим, а ультраправые идеологи-псевдоученые – желанные гости государственного ТВ.

Для кого пел Дитер в молодости

В 1970 году Дитер Дем был завербован Штази. Согласно отчету этой, родственной КГБ службе, он был мотивирован к сотрудничеству прежде всего из-за своих политических взглядов. Будучи неофициальным сотрудником Штази, Дем предоставлял много информации о настроениях левых групп Франкфуртского университета, художественных кругов Западной Германии.

Любопытно! Штази считалась одной из наиболее влиятельных и мощных спецслужб Холодной войны. Такую славу Штази снискала благодаря своей чрезвычайно развитой сети информаторов – неофициальных сотрудников.

Хотя в открытых источниках и вспоминают о том, что Дем перестал сотрудничать со Штази, но уходят ли шпионы в отставку навсегда?

Попытка избавиться от прошлого и стать политиком

В 1993 году Дем был избран в муниципальный совет Франкфурта, а в следующем году в Бундестаг. Из-за распространения информации о его сотрудничестве со Штази, Дем был вынужден покинуть СДПГ. В 1996 году районный суд Франкфурта признал законным называть Дема информатором Штази.

Дем еще несколько раз избирался в Бундестаг под флагами ПДС, но после поражения в 2003 вступил в левую партию. В 2005 году был снова избран в Бундестаг. С 2010 года – руководитель "Федеральной рабочей группы левых предпринимателей", представляя их интересы.

Немецкий политик рекламирует российскую вакцину

В 2021 году Дем сделал прививку от коронавируса российской вакциной Sputnik-V. Первую дозу получил в мае в Москве во время празднования 76-й годовщины победы СССР над нацистской Германией. А вторую – два месяца спустя, в Сан-Марино.

Это стало известно после того, как Дем обратился в районный отдел здравоохранения города Фульда для выдачи сертификата о вакцинации от Covid, но получил отказ на основании решения Гессенского административного суда (VGH) в Касселе, согласно которому люди, привитые "Спутником", не имеют права на немецкий сертификат о вакцинации

Пикантности этому событию добавляет тот факт, что на момент прививки Дем был во фракционной поездке, то есть поездка была за государственный счет.

Так что на кого работает Weltnetz

Weltnetz, являясь независимой платформой для видеожурналистов и так называемых альтернативных медиа, пытается сосредоточиться на забытых темах, проблемах или социальных движениях. Weltnetz.tv декларирует желание предложить зрителям иную перспективу, чем у основных СМИ. Ведь, по мнению основателей этой платформы, известные медиа, прежде всего, служат интересам тех, кто получил или получает прибыль от войны и эксплуатации.

Журналисты и эксперты, публикуемые на этом медиа ресурсе, обычно называют российско-украинскую войну "войной в Украине", "забывая" о том, кто же на самом деле начал эту войну. По странному совпадению, большинство материалов Weltnetz.tv пропагандируют прекращение войны путем деэскалации, которая должна начаться с прекращения поставок оружия Украине.

В 2014 году на платформе публиковались видео, где очень ласково и мягко говорилось о России, которая на тот момент аннексировала Крым. Пропагандисты рассказывали, как все неоднозначно, а также о том, что в Крыму 60% населения – с российскими корнями. Логикой их аргументации они напоминали Гитлера, аннексировавшего Австрию и часть Чехии – перед тем, как напасть на Польшу.