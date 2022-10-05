Платформа заснована в червні 2010 року. Серед засновників такі відомі журналісти, політики, діячі культури як:

Дітер Дем,

Даніела Дан,

Альбрехт Мюллер,

Костянтин Векер,

Вольфганг Піпер,

Клаус Дітер Бьом,

Сабіна Кебір,

Юрген Рот,

Жан Ціглер.

До теми Як французький адвокат Арно Девеле став інструментом Кремля в легітимізації псевдореферендумів

Що відомо про засновників Weltnetz.tv

Дітер Дем є одним з "найцікавіших" засновників Weltnetz.tv. Він – автор пісень, музичний продюсер та лівий німецький політик. У 1960-их роках, виступаючи як співак, Дем використовував псевдонім Леррін, утворений поєднанням його прізвиська Ларрі та Ленін. Коли соціал-демократ Віллі Брандт з посади мера Західного Берліна пересів у крісло міністра закордонних справ ФРН у 1966 році, Дітер Дем вступив до Соціал-демократичної партії Німеччини (СДП).

Даніела Дан – німецька журналістка, відома своєю критикою об'єднання Німеччини. Тоді, в кінці 1980-их, найпотужнішим критиком об’єднання Німеччини була британська консерваторка Меггі Тетчер, яка всім серцем ненавиділа лівих, від Карла Маркса до СДП.

Зверніть увагу! Даніела Дан і Костянтин Векер написали відкритого листа до німецького уряду 22 квітня 2022 року із закликами не постачати зброю Україні, щоб не сприяти подальшій ескалації війни. А також закликали український уряд "припинити збройний опір і повернутися до переговорів з метою політичного врегулювання". Посили в цьому листі дивним чином збігаються з наративами, які часто лунають з вуст представників росії.

Клаус Дітер Бьом – співвласник Salve.tv, якого також звинувачують в підтримці пропаганди кремля.

Сабіна Кебір виступила 4 квітня 2022 на захист Росії, яка тоді зазнала поразки під Києвом. Вона написала, що до свідомості німців "знову повернулась русофобія, що є наслідком воєнної риторики німецьких ЗМІ", та закликала до співпраці з росією.

Жан Ціглер, швейцарський політик-соціаліст і дипломат, соціолог, який неодноразово зазнавав критики через свою непохитну підтримку найжорстокіших диктаторів світу. Він висловив "повну підтримку кубинській революції" та її лідеру Фіделю Кастро, репресивний режим якого відправив сотні політичних дисидентів до в'язниць.

Усіх цих людей об’єднує одна риса – завуальована або відкрита підтримка росії, де при владі – правий консервативний режим, а ультра-праві ідеологи-псевдонауковці – жадані гості державного ТБ.

Для кого співав Дітер у молодості

У 1970 році Дітер Дем був завербований Штазі. Згідно зі звітом цієї, спорідненої з КДБ, служби, він був вмотивованим до співпраці насамперед через свої політичні погляди. Будучи неофіційним співробітником Штазі, Дем надавав багато інформації щодо настроїв лівих груп Франкфуртського університету, мистецьких кіл Західної Німеччини.

Цікаво! Штазі вважалась однією з найбільш впливових і потужних спецслужб часів Холодної війни. Такої слави Штазі здобула завдяки своїй надзвичайно розвиненій мережі інформаторів – неофіційних співробітників.

Хоча у відкритих джерелах і згадують про те, що Дем перестав співпрацювати зі Штазі, але чи йдуть шпигуни у відставку назавжди?

Спроба позбутися минулого та стати політиком

У 1993 році Дем був обраний до муніципальної ради Франкфурта, а наступного року до Бундестагу. Через поширення інформації про його співпрацю зі Штазі, Дем був змушений покинути СДПН. У 1996 році районний суд Франкфурта визнав законним називати Дема інформатором Штазі.

Дем ще кілька разів обирався до Бундестагу під прапорами ПДС, але після поразки у 2003 вступив до партії лівих. У 2005 році був знову обраний до Бундестагу. З 2010 року є очільником "Федеральної робочої групи лівих підприємців", представляючи їхні інтереси.

Німецький політик рекламує російську вакцину

У 2021 році Дем зробив щеплення від коронавірусу російською вакциною Sputnik-V. Першу дозу він отримав у травні в Москві під час святкування 76-ї річниці перемоги СРСР над нацистською Німеччиною. А другу – два місяці по тому, у Сан-Марино.

Це стало відомо після того, як Дем звернувся до районного відділу охорони здоров'я міста Фульда для видачі сертифікату про вакцинацію від Covid, але отримав відмову на підставі рішення Гессенського адміністративного суду (VGH) у Касселі, згідно з яким люди, щеплені "Супутником", не мають права на німецький сертифікат про вакцинацію.

Пікантності цій події додає той факт, що на момент щеплення Дем був у фракційній поїздці, тобто поїздка була за державний кошт.

Тож на кого працює Weltnetz

Weltnetz, будучи незалежною платформою для відеожурналістів та, так званих, альтернативних медіа, намагається зосередитися на забутих темах, проблемах чи соціальних рухах. Weltnetz.tv декларує бажання запропонувати глядачам іншу перспективу, ніж в основних ЗМІ. Адже, на думку засновників цієї платформи, відомі медіа насамперед служать інтересам тих, хто отримав чи отримує прибуток від війни та експлуатації.

Журналісти та експерти, що публікуються на цьому медіа ресурсі, зазвичай називають російсько-українську війну "війною в Україні", "забуваючи" про те, хто ж насправді почав цю війну. За дивним збігом більшість матеріалів Weltnetz.tv пропагують припинення війни шляхом деескалації, яка має початись з припинення постачання зброї Україні.

У 2014 році на платформі публікувались відео, в яких дуже лагідно і м’яко мовилось про Росію, яка в той момент анексувала Крим. Пропагандисти розповідали, як все не однозначно, а також про те, що в Криму 60% населення – з російським корінням. Логікою їх аргументації вони нагадували Гітлера, який анексував Австрію і частину Чехії – перед тим, як напасти на Польщу.