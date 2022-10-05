Французькі ультраправі на організованих Росією псевдореферендумах

Ксав'є Моро, Андре Шанклю, Іван Бенедетті та Арно Девеле: кілька діячів праворадикального руху і прихильників теорії змови були присутніми на "голосуванні", щоб зіграти роль "іноземних спостерігачів" на псевдореферендумах, організованих Москвою на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей.

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Французька влада назвала це "пародією" на голосування і "додатковою провокацією" Кремля. Міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна заявила, що референдуми в Україні – це "маскарад", який "ми ніколи не визнаємо".

Арно Девеле похвалив "дуже хорошу організацію референдумів"

У Росії, невідомий широкій аудиторії французький юрист, Арно Девеле привітав "дуже хорошу організацію референдумів" в інтерв'ю російському новинному сайту 360TV.

Російські пропагандистські ЗМІ представили його як спостерігача від Франції. Він відвідав виборчі дільниці в Московській області і зазначив, що голосування проходить у звичайному режимі. Він цинічно збрехав: "Вибори проходять так само, як вони зазвичай проходять в будь-якій державі світу, все прозоро. Багато людей прийшли проголосувати, незважаючи на те, що це робочий день".

Арно Девеле – паризький адвокат, який розділяє політичні погляди Путіна

Арно Девеле представився російським ЗМІ, як адвокат у Парижі та у Вашингтоні. Він дійсно зареєстрований як приватний підприємець у сфері юридичних послуг у Парижі.

Адвокат висловлювався на користь авторитарних і диктаторських режимів. Влітку 2020 року він виступив на проасадівському сирійському ЗМІ із засудженням крадіжки американцями нафти на півночі Сирії (це фейкова новина) і розглядав можливість подання скарги до Міжнародного кримінального суду.

Арно Девеле також брав участь у форумі в Кишиневі у 2019 році з доповіддю "Верховенство права в епоху розпаду імперії". Він продемонстрував підтримку путінському баченню світу і процитував заяву диктатора про те, що "розпад Радянського Союзу є найтрагічнішою подією 20-го століття". Він додав, що "Путін давно зрозумів, що лише силова рівновага між потужними національними державами може забезпечити повагу до міжнародного права".

Арно Девеле також є автором статей на російському аналітичному ресурсі Geopolitika.ru, що поширює кремлівську пропаганду в сфері міжнародної політики.

Україна закликає розслідувати діяльність "спостерігачів" на псевдореферендумах

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець оприлюднив так званий список "міжнародних спостерігачів", які "стежили" за фейковим референдумом під дулами автоматів на окупованих Росією територіях.

За його словами, важливо знати імена тих, хто допомагає державі-агресору, "легітимізуючи чергову брехню". Уповноважений з прав людини та його команда використовували дані з відкритих джерел, щоб виявити список осіб, яких Путін залучив до "спостереження" за цими "псевдоголосуваннями".

Здебільшого ці "спостерігачі за референдумом" є давніми ставлениками Кремля. Ми бачимо, що в порівнянні з 2014 роком, Росії все важче знайти тих, хто б виглядав респектабельно і був готовий співпрацювати з агресивною та терористичною державою,

– написав Лубінець.

Уповноважений з прав людини додав, що вирішив звернутися до СБУ та Міністерства закордонних справ. За його словами, ці відомства мають відповідним чином відреагувати на те, що:

іноземці перетнули український кордон незаконно;

перебували на тимчасово окупованих територіях;

брали участь у незаконному "референдумі", який підриває територіальну цілісність України.

Спроба легітимізації фіктивних "референдумів"

Важливо! Таким чином, французький юрист став інструментом у спробах Росії створити видимість легітимності фейкових "референдумів", які порушують міжнародне право і спрямовані на анексію українських територій. Позиція французького "спостерігача" суперечить позиції французького уряду, де назвали голосування "маскарадом". А також суперечить позиції української влади, яка заявила про "спробу терористичної держави легітимізувати чергову брехню".

Чи розслідуватиме Франція дії Девеле?

Арно Девеле схвально коментував "голосування", забуваючи про порушення міжнародного права і територіальної цілісності України. Він також не згадав про загибель десятків тисяч людей, серед яких багато дітей, у війні, яку веде Росія проти України. Адже загарбницька війна росіян призвела до руйнування мирних міст, масових убивств, зґвалтувань, воєнних злочинів, незаконної окупації територій. І зараз російська влада намагається замаскувати це під "вільне голосування".

Але як такі суперечливі заяви і така упереджена діяльність узгоджуються з роботою адвоката у Франції та США? На тлі заяви Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про те, що держави повинні розслідувати участь своїх громадян у ролі "спостерігачів" на фейкових референдумах – якою буде реакція французького уряду?

Як відреагує французька влада на витівки Девеле на міжнародній арені в умовах найбільшого воєнного конфлікту в Європі з часів закінчення Другої світової війни.