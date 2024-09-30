Об этом он сообщил в интервью WP.

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Как Трамп относится к Зеленскому

У меня были хорошие отношения с Зеленским. Он мне нравится,

– сказал Трамп.

По его словам, это связано с действиями Владимира Зеленского в 2019 году, когда Дональду Трампу грозил вероятный импичмент.

"Во время мистификации с импичментом... он мог бы сказать, что не знал, что (разговор – ред) был записан. ... Но вместо того, чтобы играть на публику и сказать: "Да, я чувствовал угрозу", он сказал: "Он не сделал абсолютно ничего плохого", – сказал Трамп.