Про це він повідомив в інтерв'ю WP.

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Як Трамп ставиться до Зеленського

У мене були хороші стосунки із Зеленським. Він мені подобається,

– сказав Трамп.

За його словами, це пов'язано з діями Володимира Зеленського у 2019 році, коли Дональду Трампу загрожував ймовірний імпічмент.

"Під час містифікації з імпічментом… він міг би сказати, що не знав, що (розмова – ред) була записана. … Але замість того, щоб грати на публіку і сказати: "Так, я відчував загрозу", він сказав: "Він не зробив абсолютно нічого поганого", – сказав Трамп.