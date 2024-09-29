Після особистої зустрічі Зеленського та Трампа здавалося, що конфлікт вдалося врегулювати. Однак кандидат Трампа у віцепрезиденти США Джей Ді Венс розкритикував президента України, звинувативши у підігруванні Камалі Гарріс. Політолог Валерій Димов пояснив 24 Каналу, чому у команді Трампа продовжують спекулювати на темі скандалу.

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Чому Джей Ді Венс продовжив критику Зеленського

Зараз у Сполучених Штатах Америки передвиборча кампанія й українській делегації треба було це враховувати під час планування візиту Зеленського. Ба більше, те, що говорить Джей Ді Венс, або говоритиме Трамп, мало бути одразу зрозуміло радникам української делегації.

У США боротьба антирейтингів. Саме тому багато хто не розумів рішення Трампа обрати кандидатом у віцепрезиденти Джей Ді Венса, який фактично не дозволяє експрезиденту США перейти на інше електоральне поле. А навпаки мобілізовує його частину електорату,

– мовив Димов.

Відповідно Трамп разом з Джей Ді Венсом не підігріватиме чинній адміністрації та виступатиме проти того, щоб Зеленський "вивозив гроші зі Штатів". Виборцям байдуже на цифри, але вони чують, що їхні гроші забирають, бо Президент України "вдало торгує".

Джей Ді Венс працюватиме в цьому напрямку, особливо після візиту Зеленського в найбільш проблемний для обох кандидатів штат Пенсильванія,

– зазначив політолог.

За його словами, якби республіканці навіть поїхали на оборонний завод, то однаково влаштували б скандал. Втім, попри усі негаразди, Зеленський все ж таки зустрівся з Трампом. Однак Димов вважає, що ця зустріч була не на рівноправних умовах.