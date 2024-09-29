Політолог Ігор Рейтерович пояснив 24 Каналу, з чим пов'язана та на що спрямована провокативна поведінка Трампа під час візиту українського президента у Сполучені Штати.

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Виключно внутрішня історія з виборами

Ситуація напередодні виборів у США загострюється. Тож зараз команда кандидата у президенти від республіканців шукає механізми привернути увагу, змінити хід цієї кампанії та досягти результату. Через це й сталася істерика, яка пов'язана з візитом української делегації на завод в Пенсильванії.

Зазначимо, що спікер Палати представників Майк Джонсон звернувся до Зеленського з вимогою звільнити посла України у США Оксану Маркарову через організований нею візит Зеленського до Пенсільванії, де його супроводжували лише представники демократів.

Ймовірно, республіканці думали, що зможуть використати конфлікт з українською делегацією на свою користь та отримати від цього електоральні дивіденди. Втім, виборці не підтримали такий хід, тож команда Трампа вирішила змінити риторику й все ж таки зустрітися з Зеленським.

Українців не повинна дивувати така метаморфоза. Трамп десятки разів змінював підходи щодо різних питань. Він вправний політик, який вміє швидко ловити хвилю, проте у нього все погано зі стратегією,

– мовив Рейтерович.

За його словами, така риторика Трампа – це виключно внутрішня історія з виборами, а не про негативне ставлення, чи небажання допомагати Україні.

Республіканці іноді діють панічно й вирішили спробувати зіграти на візиті Зеленського,

– додав Рейтерович.

Однак попри це, добре, що Зеленський зміг зустрітися з двома кандидатами й представив їм план перемоги України, переконаний політолог. На його думку, приватна розмова Зеленського з Трампом була продуктивніша, ніж відомо офіційно.