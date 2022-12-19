Государственная служба по чрезвычайным ситуациям опубликовала официальный комментарий по поводу инцидента.

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"ГСЧС выражает искреннее сожаление в связи с несчастным случаем, который имел место в Главной комендатуре полиции Польши 14 декабря 2022 года и нанес ущерб здоровью Главного коменданта полиции Ярослава Шимчика. Желаем Ярославу Шимчику скорейшего выздоровления", – написали в ведоме.

Будут изучать причины

В ГСЧС заверили, что высоко ценят поддержку, оказываемую Польшей для Украины. Согласно сообщению ведомства, Шимчик получил символический подарок, связанный с сопротивлением российским оккупантам.

Убеждены, никакого умысла нанести урон Главному коменданту полиции Польши не было и не могло быть. Уверены, что после изучения обстоятельств и причин этого несчастного случая будут сделаны надлежащие выводы безопасности из этой ситуации, – сказали в ГСЧС.

Они надеются, что событие не повлияет на сотрудничество между правоохранительными органами Украины и Польши.

Реакция Украины

После инцидента министр внутренних дел Украины Денис Монастырский встретится с польским коллегой Мариушем Каминский. Визит в Варшаву состоится в ближайшее время.